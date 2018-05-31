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"Решилась на ребенка - готовься к худшему". Откуда в нашем обществе столько агрессии к матерям? Мнение

01.06.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
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«Решилась на ребенка — готовься к худшему». Этот емкий комментарий под одним из материалов на тему мам с детьми одной фразой отражает отношение к материнству в нашем обществе.

Мы часто поднимаем вопросы современного материнства, а в последнее время они и вовсе превратились в больную мозоль: грудное вскармливание в общественных местах, дети в самолетах, дети в торговых центрах, дети в кафе, партнерские роды, вакцинация… Все эти скандалы с книгой «Посмотри на него» и собирающие тысячи гневных комментариев посты о том, что женщина в декрете нуждается в отдыхе и помощи.

Общество возмущает мать, которая решилась на вопиющий поступок: например, выйти с грудничком за покупками, сходить с ним в кафе позавтракать или покормить его грудью на скамейке в парке. Не говоря уже о том, чтобы заехать колесом коляски на велодорожку.


instagram.com/mirandakerr / Модель Миранда Керр кормит ребенка грудью и не стесняется делиться этими кадрами в соцсетях

Если ты мать, от тебя по умолчанию ожидают неких необоснованных требований, мол, сейчас начнешь качать права, просить уступить тебе место в общественном транспорте или, не дай Бог, пропустить без очереди в аптеке. Ты заранее бесишь.

Отношение к матерям сегодня, мягко говоря, странное и даже агрессивное. Все эти уничижительные «овуляшки» и «яжематери», все эти паблики с «годовасиками», все это откровенное высмеивание матерей. Регулярно появляющиеся гневные посты о том, что нужно «закрыть вход в магазины/кафе для мамаш с детьми», «запретить с детьми летать на самолетах», «залить детскую площадку гудроном» — они же пропитаны злостью. Это не попытка договориться, найти компромисс и удобное для всех решение. Здесь другая цель — запретить и убрать с глаз.


hellomagazine.com / Актриса Джессика Альба часто появляется с дочерьми на мероприятиях

И эта тенденция очень пугает, потому что чем больше подобных текстов и комментариев, тем большее количество людей будет думать, что это нормально, что так и надо. Здесь все просто: злоба, которую мы транслируем в публичном пространстве, удваивается.

Нет, нас нельзя назвать кидс-френдли. И это касается всего, начиная с отсутствия той самой безбарьерной среды и заканчивая разговорами о том, что «если отель — то только кидс-фри», которые начались вместе с летним сезоном.

Мы как будто возвращаемся назад в пещеры, ведь что это за прогрессивное, цивилизованное, мультикультурное общество такое, где молодую мать стыдят за то, что та решилась выйти с ребенком в торговый центр или выпить чашку кофе в центре города?


instagram.com/sarahjessicaparker/ Актриса Сара-Джессика Паркер с детьми гуляют по Нью-Йорку

В комментариях к материалу о женщинах, отбросивших эти мракобесные стереотипы, читатели ожидаемо советуют мамам с детьми ходить в «специально созданные для них места», потому что люди приходят в кафе отдохнуть и не желают слышать плач сидящего за соседним столиком ребенка. «Дети растут быстро, — говорят они, — а пока потерпите, посидите дома».

Как будто бы матери — это не все мы, а некий локальный закрытый клуб по интересам, который для всеобщего блага, тишины и спокойствия лучше отселить куда-нибудь на хутор, где они вдали от остального цивилизованного общества смогут обсуждать свои мамские дела и позволять детям кричать и плакать.

«Это такой щепетильный вопрос, — говорят комментаторы, — понятно, что мамам с детьми тоже нужно отдыхать, но пусть делают это там, где мы их не увидим и не услышим».

Да нет вообще-то. Вопрос этот никакой не щепетильный.

instagram.com/natasupernova / Модель и филантроп Наталья Водянова во время прогулки с ребенком

И он не о мамах, и не о детях, он вообще о другом. Например, это вопрос приоритетов. Мне, например, никогда и нигде не мешали чужие дети, но меня раздражают очень громко матерящиеся за соседним столиком взрослые. Но это моя проблема. Практически каждого из нас что-то раздражает: табачный дым, громкая музыка, чужие телефонные разговоры — и от них не спрятаться, потому что все это необязательно настигнет нас там, откуда мы можем подняться и уйти, но и в собственном доме, если с соседями не повезло.

Но главное, это вопрос воспитания и уважения. Элементарного уважения к окружающим нас людям, вне зависимости от того, кричащие ли это дети или сюсюкающиеся с ними мамы.

Не наше дело, куда ходит мама с детьми, потому что город — он для всех один, а наши личные границы заканчиваются там, где начинаются границы другого человека, пусть даже ему и месяц от роду.

С Днем защиты детей вас.

 
 
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Что это за прогрессивное общество, где молодую мать стыдят за то, что та решилась выйти с ребенком в торговый центр или выпить чашку кофе в центре города?
 
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