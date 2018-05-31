5 сериалов про секс и (в двух словах) про отношения

Наконец, скажете вы, что-то действительно важное. Что нам эти детективы и триллеры , если секс интереснее. В подборке — пять сериалов про интимную сторону нашей с вами жизни. И немного про отношения. И помните, что сериалы из подборки мы ищем и легально смотрим на VOKA .

«Секс в большом городе» / Sex and the city

6 сезонов/94 эпизода

Нет, мы не думаем, что вы могли пропустить «Секс в большом городе». Просто более популярного у женщин шоу еще, кажется, не придумали. Четыре подруги и их гламурная жизнь в Нью-Йорке — уже несколько архаичная история, которую, однако, порой так приятно пересмотреть. Так что для начала подборки Керри и ее подруги годятся как нельзя лучше.

Секрет популярности шоу прост. Керри, Шарлотта, Саманта и Миранда — четыре шаблона женских характеров, поэтому как минимум каждая зрительница находила себе подобную. Тема отношений и женского взгляда на них так подробно до «Секса» еще не поднималась. Не было и таких откровенных разговоров об интимной жизни. И пусть образ жизни героинь отличался от будней рядовой американской и российской женщины, каждая вторая о таком мечтала. Кроме того, «Секс в большом городе» пришелся очень кстати накануне феминистского бума. И хоть позиции женщин и их идеалы современному феминизму не отвечают (в отличие от сериала Girls, о котором мы рассказывали тут https://afisha.tut.by/news/moviepremiere/589739.html ), то, что женские голоса, кажется, впервые стали громче мужских, — важный шаг.

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«Двойка» / The deuce

1 сезон/8 эпизодов

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«Любовники» / The affair

Самое интригующее про этот сериал: «Двойка» рассказывает о том, как появилась и развивалась порноиндустрия. Теперь, когда ваше внимание намертво приковано, продолжим. Второй важный факт, который надо знать, — в сериале играет Джеймс Франко — аж две роли. В «Двойке» вы увидите, как зацвел пышным цветом яркий и свободный от предрассудков мир порно. И продолжал бы — если бы не эпидемия ВИЧ и наркотиков. Героев — масса, стилизация эпохи — бесподобная, детали — завораживают, диалоги — остроумные. Не переживайте, что после первых двух эпизодов так ничего и не произойдет. Это, скорее, длительное знакомство с многомерным миром сериала, в котором вот-вот начнет происходит действительно важное.

3 сезона/29 эпизодов

Четвертый сезон «Любовников» стартует 17 июня. А это значит, что у вас осталось чуть больше недели, чтобы посмотреть первые три. А сделать это нужно вот почему. «Любовники» — это история одного романа и двух измен, показанная и рассказанная с двух ракурсов. Элиссон замужем, не так давно при трагических обстоятельствах потеряла ребенка, живет на острове Монток, штат Нью-Йорк в месте с населением чуть более трех тысяч человек. Ноа женат, у него четверо детей, он успешный писатель — правда, одного романа — живет в просторной квартире в Нью-Йорке. Однажды Ноа приедет в гости к свекрам в Монток и влюбится в Элиссон с первого взгляда.

«Обычный адюльтер», — скажете вы. Но нет. Одни и те же события в течение одной серии будут рассказываться сперва с точки зрения одного, потом — другого. И в чем разница между ними, какие нюансы восприятия так важны, станет понятно не сразу. Может показаться, что это такой аттракцион о том, как мужчина и женщина по-разному смотрят на вещи. Но помимо этой психологической стороны сериала есть еще и детективная. Произошло убийство. Кого убили и кто виновен — станет понятно отнюдь не в первой серии. Так что многие детали, которые вы заметите в разных взглядах Элиссон и Ноа на одно и то же, — станут ключами к разгадке детективной интриги.

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«Жеребец» / Hung

3 сезона/30 эпизодов

Придется перебороть некоторую неловкость, потому что рекомендовать «Жеребец» к просмотру можно. будучи ну очень уверенным в себе. Так что пойдем простым путем: этот сериал подойдет, если вы хотите расслабить мозги. Вот прямо буквально: включить и ни о чем не думать. Ни тебе интригующего многолинейного сюжета, ни сложных психологических портретов героев, ни мощной интриги или философского подтекста. Есть просто Рэй Дрекер — отец двух дочерей с серьезными проблемами. Единственным достоинством которого является его мужское. Тогда Дрекер решает использовать его на полную катушку и податься в проституцию. Надо ли говорить, что жиголо с таким потенциалом получает от клиентов более чем восторженные отзывы?

И несмотря на все эти грандиозные, бурдж-халифского размера недостатки, у «Жеребца» есть и светлая сторона. Авторы сериала показывают, как в даже самой сложной и критической ситуации важно не впадать в уныние. Как нужно остановиться и не плакать в кулак, а суметь посмеяться над собой. Как вертеться, когда вас сковали по рукам и ногам. Пусть этот трешевый сериал станет чем-то оптимистичным, вроде комедий из 90-х, где шутки ниже пояса начинались еще до вступительных титров.

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«Блудливая Калифорния» / Californication

7 сезонов/84 эпизода

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Мы начали с чего-то очевидного, стало быть, таким и закончим. Конечно, все видели «Блудливую Калифорнию», а Дэвид Духовны с тех пор даже успел вернуться в «Секретные материалы» (зачем только?). Но ведь старый друг — лучше новых двух. Сделаем вид, что с сериалами это тоже работает. Антифеминистский сериал, где маскулинность льется через край. Тут много секса (вы же за этим здесь?), разговоров про женщин, шуток про женщин, просто женщин. «Блудливая Калифорния» может стать для вас ностальгической вечеринкой, порталом во время, когда деревья были больше и трава зеленее. Стартовавший в 2007-м году, он длился аж семь сезонов, сдав только в самом конце. В образ плохого парня Хэнка Муди влюблялась каждая вторая. И если 2010-е прошли под знаком Smart is a new sexy и социопатов вроде Шерлока, то конец нулевых — это время плохих ребят, которые отчаянно любят всего одну женщину, но за ночь с чистой совестью меняют пять.