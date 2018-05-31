"Секс стал чувственным и чувствительным". Какие изменения заметили семейные пары после похудения

SPORT.TUT.BY и медицинская лаборатория «Синэво» за полгода помогли пяти семьям «сжечь» в сумме 177,9 кг. Четверым участникам проекта « Критическая масса » покорилась планка в 20 кг и более. Улучшился секс, пропал храп по ночам, повысилась работоспособность и выносливость — эти и другие изменения заметили за собой участники проекта. Лаборатория «Синэво» с помощью медицинских анализов сравнила их состояние до похудения и спустя шесть месяцев.



Наталья Шиш. Слева — по состоянию на июнь 2017 года, справа — декабрь. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Поправили ли семьи здоровье вместе с потерей веса? Комментарий лаборатории

До того как приступить к тренировкаам в июле 2017 года и поменять набор продуктов в рационе, семейные пары сдали анализы в пункте по оказанию медицинских услуг «Синэво». По истечении шести месяцев (в декабре 2017-го) начальные данные сравнили с аналогичными показателями на фоне похудения.

Справка Комплекс анализов «Программа по снижению веса» помогает оценить интенсивность обменных процессов в организме человека, состояние основных органов и систем. Итоги обследования позволят исключить наличие заболеваний, которые могут быть причиной лишнего веса. Клинический анализ крови нужен для оценки общей картины здоровья человека. С его помощью определяются количество и соотношение клеток крови (эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов), насыщенность крови гемоглобином, скорость оседания эритроцитов. Биохимические показатели позволяют выявить метаболический синдром и сахарный диабет, заболевания, при которых нарушается обмен жиров и углеводов, и которые могут стать причиной ожирения. Важнейшую роль играет гормональный статус. По изменению содержания гормонов в крови можно судить об интенсивности обменных процессов, адаптации организма к физическим и эмоциональным нагрузкам, обнаружить нарушения в работе эндокринной системы. Уровень половых гормонов может влиять на количество жировых отложений. В комплекс «Программа по снижению веса» входят также анализы, с помощью которых можно оценить функцию печени, почек, работу мочевыводящих путей, установить наличие воспалительных процессов. Все это важно для определения причин ожирения. Специально для читателей TUT.BY: до 30 июня скидка 20% на комплекс «Программа по снижению веса» в «Синэво» по паролю «Критическая масса». НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ ИООО «Синэво». Лицензия № 02040/6133 выдана МЗ РБ с 28.10.2009. УНП 191119686

Отметим, что Наталья Шиш за отведенный период потеряла более трех десятков килограммов, три участника похудели на 20 кг и более, еще шесть — на 10 кг и более.

Кто Начальный вес, кг Вес спустя 25 недель, кг Талия Ягодицы Бедра Наталья Шиш 133 101,5 -22 см -20 см -16 см Александр Шиш 125 104,5 -19 см -9 см -4 см Мария Лещун 82,4 68,9 -11,5 см -13 см -9 см Денис Лещун 145 116,3 -16 см -14 см -7,5 см Елена Зенина 86,1 70 -14 см -12 см -13 см Александр Зенин 125 105 -26 см -12 см -13 см Елена Рыдевская 90,4 79,5 -11 см -10 см -6 см Павел Дурейко 130,4 116,1 -11 см -10 см -4 см Анастасия Минкевич 75 65 -7,5 см -6 см -7 см Андрей Курак 93 80,6 -14,5 см -7 см -7 см

Результаты ребят впечатляют. И, конечно, любопытно узнать, как отреагировал организм на потерю веса, сумел ли он перестроиться и в каком состоянии находится сейчас.

Судя по тому, что одна из выбывших семей (Анна и Иван Федченко. — Прим.ред.) ушла из проекта потому, что спустя год безуспешных попыток сумела зачать ребенка , остальным также стоило ждать позитивных изменений. Ниже приведем комментарий лаборатории «Синэво».

Сравнительная характеристика анализов в состоянии до и после похудения — По итогам первого обследования в гормональных и биохимических показателях участников были отклонения от нормы, — говорит представитель медицинской лаборатории «Синэво» Иван Одемлюк. — Практически у всех наблюдалось повышение лептина — гормона белой жировой ткани, от количества которой зависит его концентрация в крови. Во время голодания уровень лептина снижается, а вот при переедании может стремительно увеличиваться. Нарушения в процессе выработки этого гормона могут приводить к избыточному употреблению пищи, что и может стать причиной ожирения. Уровень лептина в крови держат на контроле не только при проблемах с лишним весом, но и для раннего выявления риска развития некоторых заболеваний. На старте проекта у некоторых участников-мужчин выявлен пониженный уровень тестостерона — мужского полового гормона, который влияет на количество мышечной массы, обменные процессы, уровень содержания подкожного жира, а еще на либидо и репродуктивную функцию. Понижение уровня тестостерона может быть вызвано низким уровнем физической активности, неправильным питанием и другими внешними факторами, а также эндокринными нарушениями. Кроме того, с возрастом начинаются процессы гормональной перестройки организма с характерными клиническими симптомами в сочетании со снижением уровня тестостерона в крови. У некоторых мужчин установлен повышенный уровень эстрадиола — основного женского полового гормона. Это эндокринное нарушение ведет к излишнему отложению подкожного жира и другим неприятным симптомам. Что касается биохимических показателей, у многих участников повышенными были показатели АЛТ (аланинаминотрансфераза) и АСТ (аспартатаминотрансфераза) — ферментов, которые играют важную роль в производстве различных аминокислот. За пределами нормы были общий билирубин и холестерин. Повышенное значение этих показателей может свидетельствовать о нарушениях в работе печени и почек, в обменных процессах. Анализ крови многих обследуемых продемонстрировал повышенный показатель СОЭ (скорости оседания эритроцитов) — это требует анализа в контексте других показателей. При повторном обследовании на этапе завершения проекта у многих участников уровень СОЭ снизился, у некоторых вошел в пределы нормы. У многих снизились или даже вошли в пределы нормы показатели АСТ, АЛТ и билирубина. Это может говорить об улучшении работы печени и почек, обмена веществ в целом. Снижение уровня холестерина может свидетельствовать о положительных изменениях в обмене веществ, снижении риска артеросклероза и других заболеваний. У многих участников динамика результатов медицинских анализов положительная. Но все же показатели улучшились или пришли в норму не у всех, хотя корректировать свой тип питания и уровень физической активности пытались все. При любом образе жизни важно реально контролировать свое здоровье. Желая сбросить вес, не ограничиваться подсчетом калорий и потерянных килограммов. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ ИООО «Синэво». Лицензия № 02040/6133 выдана МЗ РБ с 28.10.2009. УНП 191119686

Что о самочувствии говорят похудевшие?

Наталья и Александр Шиши рассказали о тех изменениях, которые произошли после похудения, когда в одном из предыдущих материалов сменили гардероб . Ребята взяли одежду на три размера меньше, чем сделали бы это в состоянии до похудения. Неудивительно, ведь за время проекта Наташа избавилась от 31,5 кг, а в талии стала меньше на 22 см, что подтверждают фото. Александр похудел на 20 кг и практически полностью избавился от эффекта «пивного животика».



В период с июня по декабрь 2017 года Наталья Шиш похудела на 31,5 кг.

К июлю 2018 года семья Шишей планировала похудеть в сумме минимум на 37 кг.

— Отмечу бодрое настроение, с которым просыпаюсь по утрам, — говорит Александр. — Сон стал лучше, а встаю я чуть позже шести утра. В плане здоровья перестали мучить боли в затылочной части головы, которые могли появиться ни с того ни с сего. Достаточно было пройти по лестнице, чтобы появился дискомфорт. Как вес ушел, так давление и перестало подниматься.

Много времени с супругой тратим на тренировки. Бывает, что занимаемся более двух часов, почти три. Но, во-первых, это в радость, а во-вторых, больше сил можем потратить в течение дня на то, чтобы хорошо поработать и весело провести свободное время.



Супруг Натальи Александр Шиш «ужался» в талии на 19 см и полегчал на 20,5 кг.

Елена Рыдевская и Павел Дурейко на фоне тренировок отметили рост выносливости, которая, в частности, помогает «зажигать» на танцах.

— Здорово, что больше не комплексуешь по поводу своего тела, — замечает Елена. — Раньше после двух-трех танцев лень было продолжать активно двигаться, а теперь — «балдею». Кроме того, у меня генетическая и уже возрастная предрасположенность к скачкам давления. Когда стала заниматься спортом, то очень скоро перестала пить таблетки.

Во время съемки состояния после похудения Павел Дурейко в неформальной беседе признался, что секс стал качественнее.

— Все стало лучше, — скромничает Павел в официальном комментарии. — Выносливее теперь!.. Не так давно от рака умер мой одноклассник, что послужило для меня поводом провериться. Ходил на осмотр к доктору перед проектом и возникли небольшие вопросы. Хочу повторно проверить состояние. По ощущениям «скинул» девять лет.

— Коль Паша помолодел на девять лет, то в моем случае эту цифру можно умножить на два, — не без иронии отмечает Лена.



Елена Рыдевская за шесть месяцев потеряла почти 11 лишних кило.

У этой пары в октябре 2017 года был трудный период, когда вес встал и Павел потерял интерес к похудению. Тренер проекта Никита Данько выносил предупреждение ребятам, стоял вопрос об их отчислении. К счастью, Лена смогла найти нужные слова для супруга, чтобы мотивировать его.

— Сказала: «Какой пример ты подашь нашим детям, если бросишь, остановишься на полпути? У старшего сына, который следит за нами, будут тогда все козыри, когда ты предъявишь ему претензии». Думаю, тактика сработала. А если бы использовала какие-то дешевые манипуляции, то эффект был бы обратным. У Паши такой характер, что он не купится, а, наоборот, сделает назло.



Павел Дурейко практически полностью избавился от объемного живота — минус 11 см в талии.

В итоге Павел увлекся тренировками в тренажерном зале и намеривался избавиться еще от 3 кг и в силу двухметрового роста остановиться на отметке в 113 кг. Лена сообщила о желании похудеть на 7−8 кг и подобраться к отметке в 70 кг.

— Наш тренер Никита говорит, что уже за поможет превратить жировую ткань в мышечную, — говорит Паша. — Хотелось бы полностью убрать живот, подкачаться. Втайне об этом мечтаю.

Денис Лещун в июне прошлого года был самым тяжеловесным (145 кг) участником программы похудения, но уже к декабрю вплотную приблизился к Павлу Дурейко. Оба весят чуть более 116 кг.

— Из-за неправильного питания, нехватки железа в организме была анемия, — рассказывает Денис. — Вечно находился в полусонном состоянии. Спустя месяц после перехода на диету заметил, что стал бодрее. Лицо похудело, я стал выглядеть заметно лучше. Хотел бы довести вес минимум до 100 кг. Думаю, после этого вновь стану ходить на собеседования, чтобы получить работу по образованию. Я ведь юрист, а не контролер общественного транспорта.



Денису Лещуну стало жить веселее и легче сразу на 28,7 кг.

Супруга Дениса Мария Лещун (минус 13,5 кг) припомнила, как летом муж нес рюкзак с огурцами от дачи до станции электрички, а это 3 км по пересеченной местности. В пути он удивлялся, как ему легко.

— «Это столько было жира на мне», — приговаривал. Речь шла еще примерно о 10 кг, однако за шесть месяцев Денис похудел чуть более чем на 28 кг, — отмечает Маша.

Говорить об улучшении собственного состояния ей оказалось сложнее. Сказала, что на восстановление после пробежки за троллейбусом теперь уходит значительно меньше времени — пару десятков секунд.

— Я пою в хоре и чувствую по «дыхалке», что теперь могу больше, — добавляет она.



Мария Лещун, которая в июне весила 82,4 кг, «пробила» отметку «меньше 70 кг».

Елена Зенина во время проекта кормила грудным молоком сынишку Платона. За шесть месяцев ей удалось вернуться к весу до беременности — 70 кг. Именно такую задачу она ставила перед собой на старте.

— А шла рожать с весом 93 кг! — с ужасом вспоминает Лена. — Когда мы только начали худеть, я беспокоилась, не приведет ли диета к нехватке каких-либо микроэлементов для ребенка. Рацион в действительности не был скудным. Можно есть и мясо, и рыбу… А чем меньше булок, тем лучше! Думаю, если бы не продолжала кормить грудью ребенка, похудела бы еще больше. Кроме того, постоянный уход за ребенком, который становится активным и подвижным, ограничивало мои возможность регулярно тренироваться. Летом ходила с коляской по 7 км за раз. Возвращалась домой красная, как пьяная мамаша! А вот осенью было трудно найти время для спортзала. Бывало, что выбиралась один раз в неделю и чаще выполняла упражнения дома.



Елена Зенина за полгода вернулась к весу до беременности, а это 70 кг.

Ушиб ребра во время преодоления экстрим-трассы и укус клеща, который, как предполагает Александр Зенин, случился также во время забега, вывели его из строя на шесть недель. Разумеется, это не могло не сказаться на динамике похудения.

— Из-за ушиба придерживался постельного режима, пачками ел обезболивающие, — признается Саша. — Спать мог только на одном боку и в одной позиции. Сами понимаете, какие могут быть тренировки? Через две недели после травмы вернулся в тренажерку, где мог заниматся разве что на беговой дорожке. Затем выяснилось, что у меня клещевой боррелиоз. Обнаружить красное пятно на икре помогли товарищи по тренажерному залу. Врач прописал «атомные» антибиотики, прием которых вынудил вновь отказаться от тренировок.

Потеряв за несколько месяцев 20 кг, Александр рад уменьшению объема живота (раньше живот касался руля в автомобиле) и тому, что перестал храпеть.

— Это факт, — подтверждает Елена Зенина. — Раньше из-за храпа мужа могла уйти спать в другую комнату.

— Оно и неудивительно. Такие завывания были! — говорит Зенин.



Александр Зенин остался недоволен тем, что травма и укус клеща не позволили ему похудеть за шесть месяцев больше чем на 20 кг.

— Как мне кажется, организм перестраивается на здоровый лад, и те продукты, которые выбираем сейчас даже в «читмил», нельзя назвать жирными, — констатирует Александр. — Они просто не лезут. Недавно с супругой ели шаурму и поняли, что, во-первых, порции большие, а во-вторых, нас не устраивает набор продуктов. Практически день не могли отойти от такой еды.

Анастасия Минкевич (минус 10 кг) и Андрей Курак (минус 12,4 кг) присоединились к проекту позже, заменив ушедших Федченко. Поэтому сравнительной характеристики анализов по ним, к сожалению, нет. Большую часть проекта они худели за пределами проекта, но тоже находились на контроле у тренера Никиты Данько.

— Секс стал чувственным и чувствительным, а не как раньше — с животами, — не скрывает Настя. — Еще Андрей перестал храпеть. По крайней мере я этого не слышу. Может, потому что крепко сплю. Заметила, что в силу перехода на правильное питание кишечник стал работать, как часики. Улучшился обмен жиров, снизился уровень холестерина. Я стала уверенее в себе, избавившись от лишних кило. Отсюда снизилась тревожность. То есть психологически чувствую себя лучше. Но есть минус — нарушился менструальный цикл. Непредсказуемо ведет себя сейчас организм. Видимо, перестраивается. Сами циклы вроде бы стали качественнее. Надеюсь, как и Ане Федченко, это поможет мне забеременеть. Хотя немного жалко будет потраченных усилий на то, чтобы привести тело в порядок! Но это шутка, конечно.