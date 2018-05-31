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"Секс стал чувственным и чувствительным". Какие изменения заметили семейные пары после похудения
SPORT.TUT.BY и
Поправили ли семьи здоровье вместе с потерей веса? Комментарий лаборатории
До того как
Отметим, что Наталья Шиш за отведенный период потеряла более трех десятков килограммов, три участника похудели на 20 кг и более, еще шесть — на 10 кг и более.
Результаты ребят впечатляют. И, конечно, любопытно узнать, как отреагировал организм на потерю веса, сумел ли он перестроиться и в каком состоянии находится сейчас.
Судя по тому, что одна из выбывших семей (Анна и Иван Федченко. — Прим.ред.) ушла из проекта потому, что спустя год безуспешных попыток
Что о самочувствии говорят похудевшие?
Наталья и Александр Шиши рассказали о тех изменениях, которые произошли после похудения, когда в одном из предыдущих материалов
К июлю 2018 года семья Шишей планировала похудеть в сумме минимум на 37 кг.
— Отмечу бодрое настроение, с которым просыпаюсь по утрам, — говорит Александр. — Сон стал лучше, а встаю я чуть позже шести утра. В плане здоровья перестали мучить боли в затылочной части головы, которые могли появиться ни с того ни с сего. Достаточно было пройти по лестнице, чтобы появился дискомфорт. Как вес ушел, так давление и перестало подниматься.
Много времени с супругой тратим на тренировки. Бывает, что занимаемся более двух часов, почти три. Но, во-первых, это в радость, а во-вторых, больше сил можем потратить в течение дня на то, чтобы хорошо поработать и весело провести свободное время.
Елена Рыдевская и Павел Дурейко на фоне тренировок отметили рост выносливости, которая, в частности, помогает «зажигать» на танцах.
— Здорово, что больше не комплексуешь по поводу своего тела, — замечает Елена. — Раньше после двух-трех танцев лень было продолжать активно двигаться, а теперь — «балдею». Кроме того, у меня генетическая и уже возрастная предрасположенность к скачкам давления. Когда стала заниматься спортом, то очень скоро перестала пить таблетки.
Во время съемки состояния после похудения Павел Дурейко в неформальной беседе признался, что секс стал качественнее.
— Все стало лучше, — скромничает Павел в официальном комментарии. — Выносливее теперь!.. Не так давно от рака умер мой одноклассник, что послужило для меня поводом провериться. Ходил на осмотр к доктору перед проектом и возникли небольшие вопросы. Хочу повторно проверить состояние. По ощущениям «скинул» девять лет.
— Коль Паша помолодел на девять лет, то в моем случае эту цифру можно умножить на два, — не без иронии отмечает Лена.
У этой пары в октябре 2017 года был трудный период, когда вес встал и Павел потерял интерес к похудению. Тренер проекта Никита Данько выносил предупреждение ребятам, стоял вопрос об их отчислении. К счастью, Лена смогла найти нужные слова для супруга, чтобы мотивировать его.
— Сказала: «Какой пример ты подашь нашим детям, если бросишь, остановишься на полпути? У старшего сына, который следит за нами, будут тогда все козыри, когда ты предъявишь ему претензии». Думаю, тактика сработала. А если бы использовала какие-то дешевые манипуляции, то эффект был бы обратным. У Паши такой характер, что он не купится, а, наоборот, сделает назло.
В итоге Павел увлекся тренировками в тренажерном зале и намеривался избавиться еще от 3 кг и в силу двухметрового роста остановиться на отметке в 113 кг. Лена сообщила о желании похудеть на 7−8 кг и подобраться к отметке в 70 кг.
— Наш тренер Никита говорит, что уже за поможет превратить жировую ткань в мышечную, — говорит Паша. — Хотелось бы полностью убрать живот, подкачаться. Втайне об этом мечтаю.
Денис Лещун в июне прошлого года был самым тяжеловесным (145 кг) участником программы похудения, но уже к декабрю вплотную приблизился к Павлу Дурейко. Оба весят чуть более 116 кг.
— Из-за неправильного питания, нехватки железа в организме была анемия, — рассказывает Денис. — Вечно находился в полусонном состоянии. Спустя месяц после перехода на диету заметил, что стал бодрее. Лицо похудело, я стал выглядеть заметно лучше. Хотел бы довести вес минимум до 100 кг. Думаю, после этого вновь стану ходить на собеседования, чтобы получить работу по образованию. Я ведь юрист, а не контролер общественного транспорта.
Супруга Дениса Мария Лещун (минус 13,5 кг) припомнила, как летом муж нес рюкзак с огурцами от дачи до станции электрички, а это 3 км по пересеченной местности. В пути он удивлялся, как ему легко.
— «Это столько было жира на мне», — приговаривал. Речь шла еще примерно о 10 кг, однако за шесть месяцев Денис похудел чуть более чем на 28 кг, — отмечает Маша.
Говорить об улучшении собственного состояния ей оказалось сложнее. Сказала, что на восстановление после пробежки за троллейбусом теперь уходит значительно меньше времени — пару десятков секунд.
— Я пою в хоре и чувствую по «дыхалке», что теперь могу больше, — добавляет она.
Елена Зенина во время проекта кормила грудным молоком сынишку Платона. За шесть месяцев ей удалось вернуться к весу до беременности — 70 кг. Именно такую задачу она ставила перед собой на старте.
— А шла рожать с весом 93 кг! — с ужасом вспоминает Лена. — Когда мы только начали худеть, я беспокоилась, не приведет ли диета к нехватке каких-либо микроэлементов для ребенка. Рацион в действительности не был скудным. Можно есть и мясо, и рыбу… А чем меньше булок, тем лучше! Думаю, если бы не продолжала кормить грудью ребенка, похудела бы еще больше. Кроме того, постоянный уход за ребенком, который становится активным и подвижным, ограничивало мои возможность регулярно тренироваться. Летом ходила с коляской по 7 км за раз. Возвращалась домой красная, как пьяная мамаша! А вот осенью было трудно найти время для спортзала. Бывало, что выбиралась один раз в неделю и чаще выполняла упражнения дома.
Ушиб ребра во время
— Из-за ушиба придерживался постельного режима, пачками ел обезболивающие, — признается Саша. — Спать мог только на одном боку и в одной позиции. Сами понимаете, какие могут быть тренировки? Через две недели после травмы вернулся в тренажерку, где мог заниматся разве что на беговой дорожке. Затем выяснилось, что у меня клещевой боррелиоз. Обнаружить красное пятно на икре помогли товарищи по тренажерному залу. Врач прописал «атомные» антибиотики, прием которых вынудил вновь отказаться от тренировок.
Потеряв за несколько месяцев 20 кг, Александр рад уменьшению объема живота (раньше живот касался руля в автомобиле) и тому, что перестал храпеть.
— Это факт, — подтверждает Елена Зенина. — Раньше из-за храпа мужа могла уйти спать в другую комнату.
— Оно и неудивительно. Такие завывания были! — говорит Зенин.
— Как мне кажется, организм перестраивается на здоровый лад, и те продукты, которые выбираем сейчас даже в «читмил», нельзя назвать жирными, — констатирует Александр. — Они просто не лезут. Недавно с супругой ели шаурму и поняли, что, во-первых, порции большие, а во-вторых, нас не устраивает набор продуктов. Практически день не могли отойти от такой еды.
Анастасия Минкевич (минус 10 кг) и Андрей Курак (минус 12,4 кг) присоединились к проекту позже, заменив ушедших Федченко. Поэтому сравнительной характеристики анализов по ним, к сожалению, нет. Большую часть проекта они худели за пределами проекта, но тоже находились на контроле у тренера Никиты Данько.
— Секс стал чувственным и чувствительным, а не как раньше — с животами, — не скрывает Настя. — Еще Андрей перестал храпеть. По крайней мере я этого не слышу. Может, потому что крепко сплю. Заметила, что в силу перехода на правильное питание кишечник стал работать, как часики. Улучшился обмен жиров, снизился уровень холестерина. Я стала уверенее в себе, избавившись от лишних кило. Отсюда снизилась тревожность. То есть психологически чувствую себя лучше. Но есть минус — нарушился менструальный цикл. Непредсказуемо ведет себя сейчас организм. Видимо, перестраивается. Сами циклы вроде бы стали качественнее. Надеюсь, как и Ане Федченко, это поможет мне забеременеть. Хотя немного жалко будет потраченных усилий на то, чтобы привести тело в порядок! Но это шутка, конечно.
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Улучшился секс, пропал храп по ночам, повысилась работоспособность и выносливость - эти и другие изменения заметили за собой ребята. "Синэво" же сравнило их...
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