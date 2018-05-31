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Выставка графики и живописи Сергея Баленка открывается в Минске
«Да, мы знакомы». Выставка графики и живописи Сергея Баленка открывается в столичной галерее «Артель».
Автор известен своим стилем, пишет с особым смыслом. В произведениях художника не предметы, а скорее чувства, эмоции и переживания. Сам говорит, что это рисунки о памяти. В галерее два зала: в темном - выставлена графика. В светлом – живопись.
К технике живописи Сергей Баленок обратился недавно. Своё предпочтение отдаёт натюрмортам и пейзажам, не изменяя себе. Пишет о былом, но уже яркими цветами.
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«Да, мы знакомы». Выставка графики и живописи Сергея Баленка открывается в столичной галерее «Артель».
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