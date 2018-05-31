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Дирекция II Европейских игр планирует подписать соглашение с Белорусским обществом Красного Креста
Это повысит профессионализм волонтёров, в первую очередь для обеспечения медицинской безопасности спортсменов и зрителей.
II Европейские игры пройдут в Минске уже через год, в июне 2019.
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Это повысит профессионализм волонтёров, в первую очередь для обеспечения медицинской безопасности спортсменов и зрителей.
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