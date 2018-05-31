SoftBank вложила $2,25 млрд в создание самоуправляемого Cruise AV

Японская SoftBank перенесла свой интерес к самоуправляемым автомобилям на новый уровень: компания инвестирует $2,25 млрд в «автопилотное» подразделение GM Cruise, сообщает Engadget.





Сумма первого транша составит $900 млн — деньги переведут сразу после завершения сделки. Оставшуюся часть компания получит когда полностью автономный Cruise AV будет готов к производству.

Инвестиции дадут Cruise 19,6-процентную долю в Cruise — достаточно для того, чтобы влиять на решения внутри компании.

Ранее SoftBank инвестировала в Uber, Didi Chuxing и Grab, поэтому её интерес к дальнейшему развитию автомобильного транспорта вполне предсказуем. GM, в свою очередь, получит возможность углубить и ускорить разработку без ощутимых трат собственных средств.