Сотрудник Facebook «залип» в белорусскую игру и бесплатно внедрил AI

Новополочане создали стратегическую игру Influence для Android, которая развивает мозг почти как шахматы. На Google Play её скачали около 800 тысяч раз.





Команда с громким названием Teremok Games появилась в Полоцком государственном университете в 2010 году. Она состоит из Виктора и Екатерины Дементьевых и Алексея Горового — бывших одногруппников на факультете информационных технологий.

На учёбе они сделали три игры. Первой стала простая компьютерная аркада «Тёма против Селицкого». Тёма — это их однокурсник, который плохо учился и не сдал сессию, Селицкий — преподаватель, любитель пошутить на тему армии: не сдаёшь — привет, сапоги. Через два года, в 2012-м, появилась игра Tank War, со стилизованным под тетрадь в клетку дизайном — как у Byril. «Танчики» были созданы для курсовой, также на ПК.





Главным творением новополочан стала стратегическая игра для Android Influence («Влияние»). Игрок выбирает размер карты, количество соперников и их сложность. Также можно играть в онлайне.

Карты могут быть симметричными или хаотичными, открытыми или в режиме темноты, когда видна лишь соседняя область. Изначально даётся одна клетка с цифрой «2». Ей можно сделать один ход в любом направлении. Цель — занять как можно больше клеток. Развивает мозг почти как шахматы, говорит команда.

— Накануне создания этой игры мы залипали в Cell Wars. Она была очень медленная. Карты маленькие. Нельзя было играть с другими людьми. Требовала денег за расширенный функционал. Вот мы и решили создать игру по аналогии, только лучше, — говорит Алексей.

Ребята написали создателю Cell Wars, спросили разрешение, могут ли использовать идею, а ещё попросили помочь с созданием карт. Тот дал добро на создание игры, но помогать не стал. Задумка сделать похожее, но лучше оправдалась. Белорусы уже давно опередили по количеству скачиваний своего зарубежного предшественника.

Название придумала Екатерина. Алексей и Виктор попросили её назвать первое пришедшее в голову красивое слово на английском. «Influence» по смыслу вполне соответствовало задумке.





Игру писали в 2013 году на Java с использованием библиотеки LibGDX. Программировал Алексей, Виктор занимался дизайном. Пока остановились на Android, писать под iOS нет материальной возможности и навыков.

— Возможно, это временная проблема, которая решится после поиска спонсоров, — уточнил Виктор.

— Мобильную разработку в университете не преподавали. Самоучки сразу идут на курсы по Java, а мы учили Pasсal, С# и долго ждали чего-то действительно нужного. Половина курса работала, а университет многим был нужен только чтобы в армию не забрали или ради диплома. Но, как показал опыт (а я уже сам людей собеседую), никому диплом не интересен из работодателей: смотрят на знания и умения. В общем, практически всему учились сами: методом проб и ошибок, бессонных ночей, — добавил Алексей.

Influence практически нигде не рекламировалась создателями. Единственное, что они сделали — написали пост на форуме 4pda.ru. Пока работает сарафанное радио и рекомендации Google Play, который размещает её под похожими играми.









— В рекламу вообще не вкладывали. Мы не знаем, как маркетинг работает. Пробовали просить блогеров, но нам не отвечали. Чтобы зарабатывать на рекламе, наверное, тысяч 10 долларов нужно заранее вложить. У нас сейчас очень мягкая монетизация: долларов 100-200 приносит в месяц. Маркетологи смогли бы рассчитать, сколько мы можем зарабатывать с 6 тысячами активных игроков в день и 50 тысячами — в месяц. Про деньги мы вообще не думали. Нам было интересно просто делать игру, — продолжил он.

Большинство игроков в Influence — около 40% — американцы, примерно по 15% — немцы и россияне, белорусов мало.

— Однажды, добавили новогоднее оформление и лишь спустя неделю заметили, что из-за снега не видно клеток. Уже редко заходим в саму игру. Как программистам нам интересно что-то делать. Мы играем в то, что работаем над игрой: устраиваем соревнования команд, улучшаем онлайн-дуэли, — сказали ребята.

Теперь у обоих есть полноценная работа в ИТ-компаниях. Виктор остался в Полоцке, Алексей временно переехал в Могилёв, но у обоих в планах Минск. Говорят, физически сложно что-то делать на стороне после работы: элементарно устаёшь.

Иногда помощь приходит, откуда не ждёшь. К ним обратился один из игроков, сотрудник Facebook, и бесплатно написал самого сложного соперника «Мастер», используя искусственный интеллект.

В этом году они запустили вторую игру в Google Play — Balance It . Там 500 скачиваний с января.





—Вот на что может претендовать человек, даже если сделает хорошую игру. Всё держится на маркетинге, — заключает Виктор.

Фото: Андрей Давыдчик