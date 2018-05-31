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Организатора «убийства» Бабченко арестовали
01.06.2018 09:10 — Разное | Ежедневник
фото: Bigmir.net
Суд в Киеве арестовал Бориса Германа, подозреваемого в организации покушения на журналиста Бабченко.
Шевченковский районный суд в четверг, 31 мая арестовал Бориса Германа, подозреваемого в организации "убийства" журналиста Аркадия Бабченко, сообщает Украинская правда.
Отмечается, что соответствующее решение приняла судья Виктория Светлицкая в четверг.
"Ходатайство удовлетворить. Применить к подозреваемому... меру пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в решении.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство обвинения.
Отмечается, что решение суда не предусматривает возможность внесения залога. В течение пяти суток постановление можно будет обжаловать.
Во время заседания Борис Герман заявил, что сотрудничает с украинской контрразведкой.
Ранее сообщалось, что подозреваемый в организации покушения на Баченко - бизнесмен, бывший помощник депутатов и волонтер АТО.
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Суд в Киеве арестовал Бориса Германа, подозреваемого в организации покушения на журналиста Бабченко.
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