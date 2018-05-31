Организатора «убийства» Бабченко арестовали



фото: Bigmir.net

Суд в Киеве арестовал Бориса Германа, подозреваемого в организации покушения на журналиста Бабченко.

Шевченковский районный суд в четверг, 31 мая арестовал Бориса Германа, подозреваемого в организации "убийства" журналиста Аркадия Бабченко, сообщает Украинская правда.

Отмечается, что соответствующее решение приняла судья Виктория Светлицкая в четверг.

"Ходатайство удовлетворить. Применить к подозреваемому... меру пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в решении.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство обвинения.

Отмечается, что решение суда не предусматривает возможность внесения залога. В течение пяти суток постановление можно будет обжаловать.

Во время заседания Борис Герман заявил, что сотрудничает с украинской контрразведкой.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в организации покушения на Баченко - бизнесмен, бывший помощник депутатов и волонтер АТО.