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В рейтинге стран со счастливым детством Беларусь заняла 35-е место

01.06.2018 09:24 — Разное | Аргументы и факты  
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В рейтинге стран со счастливым детством Беларусь заняла 35-е место
МТС

При составлении рейтинга международная благотворительная организация Save the Children учитывала восемь показателей, касающихся детского здоровья, уровня образования, труда, брака, деторождения, уровня насилия. 

В рейтинге стран со счастливым детством Беларусь заняла 35-е место Помогите Насте в борьбе за жизнь!

Беларусь в рейтинге заняла 35-е место. Для сравнения: США расположились на 36-й позиции, Россия – на 37-й, Кувейт – на 38-й, Босния и Герцеговина – на 39-й, Китай – на 40-й.

Топ-10 стран с лучшими, по мнению создателей рейтинга, условиями для детей, составили Сингапур, Словения, Норвегия, Швеция, Финляндия, Ирландия, Нидерланды, Исландия, Италия и Южная Корея. 

Хуже всего, следует из отчета, обстоят дела в Центральноафриканской Республике, Мали и Нигере.

 
 
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В рейтинге стран, где у детей счастливое детство, наша страна обогнала США (36-е место) и Китай (40-е).
 
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