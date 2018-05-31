В рейтинге стран со счастливым детством Беларусь заняла 35-е место

При составлении рейтинга международная благотворительная организация Save the Children учитывала восемь показателей, касающихся детского здоровья, уровня образования, труда, брака, деторождения, уровня насилия.

Беларусь в рейтинге заняла 35-е место. Для сравнения: США расположились на 36-й позиции, Россия – на 37-й, Кувейт – на 38-й, Босния и Герцеговина – на 39-й, Китай – на 40-й.

Топ-10 стран с лучшими, по мнению создателей рейтинга, условиями для детей, составили Сингапур, Словения, Норвегия, Швеция, Финляндия, Ирландия, Нидерланды, Исландия, Италия и Южная Корея.

Хуже всего, следует из отчета, обстоят дела в Центральноафриканской Республике, Мали и Нигере.