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Кубинцы и тамилы впервые представят свою диаспору на 12-ом Фестивале национальных культур в Гродно

01.06.2018 09:40 — Разное | ОНТ  
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Сегодня карта мира снова уменьшится до масштаба нескольких улиц: в Гродно в 12-й раз стартует Фестиваль национальных культур. Он обещает стать самым масштабным как по количеству национальностей, так и по числу самых разных акций.

Этот фестиваль по красочности и масштабности не зря сравнивают с лучшими карнавалами мира: Венеция, Рио-де-Жанейро, Тенерифе. Пока это только репетиция, но уже совсем скоро более тысячи участников облачатся в национальные костюмы. Изюминка фестиваля – долгожданное шествие, где все друзья, братья, а главное – вне зависимости от цвета кожи и языка все чувствуют себя как дома.

Здесь встретятся 37 разных национальностей. Они перенесут гостей в разные уголки мира и будут удивлять культурой и национальными промыслами. Поляки и немцы, грузины и нигерийцы, итальянцы и, конечно же, белорусы. Десятки общин развернутся на улицах Гродно. В эти дни от Кореи до Венесуэлы буквально 200 метров. Впервые приедут кубинцы и тамилы – этнос Индии. И все они называют Беларусь своим вторым домом.

Уже сейчас каждый дворик города постепенно превращается в маленький мир, где точно знают чем удивить и угостить. Отовсюду звучат фразы на десятках иностранных языков. Их схватывают на лету даже гости фестиваля. Зажигательные этнические песни и танцы со всех континентов, приготовление экзотических блюд и валяние валенок – даже самым взыскательным есть из чего выбрать.

Впервые в этом году на Фестивале будет победитель: хрустальный кубок с главным символом фестиваля, цветиком-семицветиком с эксклюзивной лазерной гравировкой, отправится к самой яркой и колоритной диаспоре.

Концерт станет кульминацией праздника. Новинка фестиваля этого года – две главные сцены. На Советской улице разместится межнациональная, а на площади Ленина – белорусская. Организатором праздничных концертов в этом году выступил наш телеканал.

Кроме привычных мероприятий гостей белорусского Рио ждёт много сюрпризов. Например, в городе появится уникальная кукольная диорама, стены Нового Замка превратят в огромный экран, а вечернее небо раскрасят праздничным салютом.

 
Теги: Гродно
 
 
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