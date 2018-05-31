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Кипр изменил правила получения гражданства

01.06.2018 09:23 — Разное | Партизан  
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Совет министров Кипра ввел квоты на количество инвесторов, которые могут претендовать на получение гражданства в стране. Об этом говорится в сообщении консалтинговой компании Henley & Partners.

С 2018 года лимит не должен превышать 700 инвесторов (основных заявителей, не считая членов семьи) в год.

Также министры решили ужесточить процедуру проверки на благонадежность (due diligence). Рассмотрение заявления будет занимать не менее 6 месяцев. Участники программы должны сохранять инвестиции как минимум три года. Если они выбирают опцию инвестиций в недвижимость, отсчет будет начитаться с момента выдачи разрешения на строительство.

Кипрская инвестиционная программа начала действовать в 2014 году. Гражданство cтраны можно получить, инвестировав в страну свыше 2 млн евро. Количество желающих воспользоваться программой ежегодно увеличивалось. В 2014 году было 214 кипрских паспортов, в 2015 г. — 337, в 2016 г. — 443, в а 2017 г. — 503.
 
 
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Совет министров Кипра ввел квоты на количество инвесторов, которые могут претендовать на получение гражданства в стране. Об этом говорится в сообщении...
 
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