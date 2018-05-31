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Впервые в военном параде в Минске примет участие "женский полк"

01.06.2018 09:21 — Разное | Партизан  
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Министерство обороны Беларуси приняло решение о том, что в этом году в военном параде примут участие женщины-военнослужащие, сообщили в оборонном ведомстве.



архивное фото

В Минобороны отметили, что в настоящее время идет активная подготовка к параду.

Военный парад в белорусской столице каждый год проходит 3 июля на День Независимости. В этом году в нем примут участие более трех тысяч военнослужащих.

 

"Одной из особенностей парада в этом году будет то, что по проспекту Машерова впервые пройдут сводные парадные расчеты, состоящие из женщин-военнослужащих и учащихся специализированных лицеев и кадетских классов", — сообщили Sputnik в четверг в министерстве обороны.

 По словам военных, так, в параде примут участие суворовцы, военнослужащие Военной академии, 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады, военные десантники, а также пограничники, сотрудники внутренних дел, спасатели, рота почетного караула, сводный оркестр Вооруженных Сил.

 "На строевом плацу Минской военной комендатуры продолжаются объединенные тренировки парадных расчетов пешей колонны, которые примут участие в параде войск Минского гарнизона", — сказали в ведомстве.

 В ряде стран мира — России, Китае, США, Вьетнаме, Венесуэле, Испании — в военных парадах принимают участие "женские полки". Красота и изящество, с которым маршируют женщины-военнослужащие, привлекают внимание и зрителей, и СМИ.

 
 
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Министерство обороны Беларуси приняло решение о том, что в этом году в военном параде примут участие женщины-военнослужащие, сообщили в оборонном ведомстве.
 
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