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В Минобороны отметили, что в настоящее время идет активная подготовка к параду.

Военный парад в белорусской столице каждый год проходит 3 июля на День Независимости. В этом году в нем примут участие более трех тысяч военнослужащих.

"Одной из особенностей парада в этом году будет то, что по проспекту Машерова впервые пройдут сводные парадные расчеты, состоящие из женщин-военнослужащих и учащихся специализированных лицеев и кадетских классов", — сообщили Sputnik в четверг в министерстве обороны.

По словам военных, так, в параде примут участие суворовцы, военнослужащие Военной академии, 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады, военные десантники, а также пограничники, сотрудники внутренних дел, спасатели, рота почетного караула, сводный оркестр Вооруженных Сил.

"На строевом плацу Минской военной комендатуры продолжаются объединенные тренировки парадных расчетов пешей колонны, которые примут участие в параде войск Минского гарнизона", — сказали в ведомстве.

В ряде стран мира — России, Китае, США, Вьетнаме, Венесуэле, Испании — в военных парадах принимают участие "женские полки". Красота и изящество, с которым маршируют женщины-военнослужащие, привлекают внимание и зрителей, и СМИ.