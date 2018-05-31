|
Впервые в военном параде в Минске примет участие "женский полк"
Министерство обороны Беларуси приняло решение о том, что в этом году в военном параде примут участие женщины-военнослужащие, сообщили в оборонном ведомстве.
архивное фото
В Минобороны отметили, что в настоящее время идет активная подготовка к параду.
Военный парад в белорусской столице каждый год проходит 3 июля на День Независимости. В этом году в нем примут участие более трех тысяч военнослужащих.
"Одной из особенностей парада в этом году будет то, что по проспекту Машерова впервые пройдут сводные парадные расчеты, состоящие из женщин-военнослужащих и учащихся специализированных лицеев и кадетских классов", —
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство обороны Беларуси приняло решение о том, что в этом году в военном параде примут участие женщины-военнослужащие, сообщили в оборонном ведомстве.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)