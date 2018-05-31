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Принадлежащий Geely производитель лондонских такси выпустит гибридный фургон

01.06.2018 09:42 — Разное | Tut.by  
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Компания LEVC (London Electric Vehicle Company), прежде известная как London Taxi Company и еще в 2013 году перешедшая под контроль китайской Geely, поделилась первыми подробностями о своем новом проекте.


Это пока что безымянный фургон с «подзаряжаемой» гибридной установкой, созданный на той же агрегатной базе, что и представленный в прошлом году новый лондонский кэб TX. Созданный на платформе eCity (она, к слову, разрабатывалась инженерами Volvo) цельнометаллический фургон получил увеличенную колесную базу, о силовой установке британцы пока не распространяются, но, вероятнее всего, она без изменений перекочует от таксомотора. Речь идет о последовательной гибридной установке — бензиновая турбо-«тройка» объемом 1,5 л работает в режиме генератора, выступая в качестве «удлинителя хода», привод у машины на задние колеса, с помощью 150-сильного электромотора. На одной электротяге такси способно проехать до 130 км, а с задействованным «удлинителем хода» — уже 643 км.

Первое время коммерческий фургон будет доступен в одном исполнении — с распашными задними дверями и сдвижной боковой дверью, но позже могут появиться и другие версии модели, в том числе пассажирский вэн. Выпуск фургона освоят на заработавшем весной прошлого года отдельном заводе LEVC в окрестностях Ковентри, где уже собирают новые кэбы. Мощность предприятия невелика — 20 тысяч машин в год: коммерческая модель составит примерно половину всего объема выпуска.

Официальная премьера нового фургона состоится до конца нынешнего года, продажи начнутся в 2019 году.

 
 
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Компания LEVC, ныне принадлежащая Geely, готовит к запуску гибридный фургон. Автомобиль сможет проезжать до 130 км только на электротяге.
 
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