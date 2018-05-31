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Один из самых дешевых автомобилей - Daewoo Matiz - снят с производства в Узбекистане

01.06.2018 09:35 — Разное | Tut.by  
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Пресс-служба предприятия GM Uzbekistan сообщила о завершении в июле этого года производства модели Matiz — «в соответствии со стратегией по обновлению модельного ряда, а также учитывая моральное и техническое устаревание» автомобиля.


Фото: Daewoo

Дебютировал Matiz под маркой Daewoo в 1998 году, а в августе 2001 года его выпуск был освоен и на Асакинском автомобильном заводе (он же Uz-Daewoo). На местном рынке малолитражка продавалась под именем Chevrolet, к нам же Matiz узбекской сборки поставлялся под корейским брендом (к слову, в Корее выпуск автомобильчика прекратился еще в 2003 году!).

В 2015 году Matiz, казалось бы, мог обрести «второе дыхание» — уже под новым брендом Ravon для хэтчбека была запланирована модернизация, но внедрение обновок (подушка безопасности водителя, ABS, а затем и обязательный для российского рынка комплекс ЭРА-ГЛОНАСС) на предприятии в итоге посчитали дорогими, и в 2016 году модель ушла с рынка ТС.

После прекращения выпуска Matiz узбекское предприятие сосредоточится на наращивании производства модели Chevrolet Spark, который на нашем рынке продается под именем Ravon R2.

 
 
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Закончилась история одного из самых доступных автомобилей в СНГ - UZ-Daewoo Matiz. Принято решение прекратить выпуск популярной малолитражки.
 
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