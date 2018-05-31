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Один из самых дешевых автомобилей - Daewoo Matiz - снят с производства в Узбекистане
Пресс-служба предприятия
Дебютировал Matiz под маркой Daewoo в 1998 году, а в августе 2001 года его выпуск был освоен и на Асакинском автомобильном заводе (он же Uz-Daewoo). На местном рынке малолитражка продавалась под именем Chevrolet, к нам же Matiz узбекской сборки поставлялся под корейским брендом (к слову, в Корее выпуск автомобильчика прекратился еще в 2003 году!).
В 2015 году Matiz, казалось бы, мог обрести «второе дыхание» — уже под новым
После прекращения выпуска Matiz узбекское предприятие сосредоточится на наращивании производства модели Chevrolet Spark, который на нашем рынке продается под именем
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Закончилась история одного из самых доступных автомобилей в СНГ - UZ-Daewoo Matiz. Принято решение прекратить выпуск популярной малолитражки.
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