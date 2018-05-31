Владимир Макей обсудит текущие и перспективные проекты сотрудничества Беларуси с Бельгией

Встречи с бизнес-кругами, европейской прессой и экспертным сообществом.

Текущие и перспективные проекты сотрудничества Беларуси с Бельгией обсудит сегодня в Брюсселе министр иностранных дел Владимир Макей. В прошлом году эта небольшая, по европейским меркам, страна заняла седьмое место в торгово-экономических отношениях с нашей страной. Товарооборот составил почти 370 миллионов долларов.