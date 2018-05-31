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Как кормить собаку сухим кормом?
Содержание:
Класс и состав сухого корма для собак?
Состав обусловлен классом:
Количество еды
Если вы решили кормить собаку сухим кормом, важно рассчитать порцию. Для этого следует учесть вес, активность, здоровье питомца. Учитывается порода. А также важно помнить, что корм различных классов отличаются по энергетической ценности. Для очень подвижных и спортивных, беременных и лактирующих особей подсчёт производится отдельно.
Эконом-класс обладает энергетической ценностью в 250 ккал в 100 г, премиум — 300-350 ккал в 100 г.
Для животного весом 30-65 кг нужно 400-600 г корма класса премиум за 1 кормление; 600-800 г — эконом. Животным среднего размера 15-35 кг — 300-400 г корма премиум-класса; 400-600 г — эконом. Мелким породам до 15 кг — 150-300 г корма премиум-класса и 300-400 г — эконом.
Для очень подвижных собак к рассчитанной массе добавляется ещё 1/3 часть от нормы, для беременных или лактирующих 1/4 часть.
Как хранить сухой корм для собак?
Корм необходимо держать в сухом прохладном месте, которое будет защищено от действия солнечных лучей, в течение 3 месяцев. Желательно пересыпать его в герметичный контейнер.
При несоблюдении условий корм подвергается быстрой порче и теряет витамины и минералы. Жир, который используется в нем, начинает прогоркать.
Нужно ли размачивать сухой корм?
Проделывать подобное необязательно. Главное, чтобы у животного был доступ к свежей и чистой воде.
Размачивать корм нужно в тех случаях, когда у собаки имеются проблемы с полостью рта и ей больно пережёвывать. А также основанием к этому может послужить диагноз, советы ветеринара. Например, при нарушении работы ЖКТ.
А также рекомендуют размачивать корм, если собака пьёт мало воды.
Важно помнить, что хранить его в таком состоянии долго нельзя. После того как собака поела, остатки подлежат утилизации. Хранить в холодильнике размоченный корм нельзя.
Сухой корм и натуралка: можно ли смешивать?
Кормить собаку желательно однообразно, но сбалансировано. Смешивать сухой корм в одной миске с натуральным категорически нельзя, что связано с особенностью переваривания каждого вида.
Если хозяин решил подкармливать собаку натуральной пищей, то делать это нужно через 8 часов после основного рациона.
Подводя итог, резюмируем, что ответ на вопрос, как кормить собаку сухим кормом, зависит от её потребностей, веса и здоровья. Найти
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