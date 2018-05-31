

Многие владельцы не раз задумывались над вопросом, как кормить собаку сухим кормом. Состав, энергетическая ценность, советы по кормлению напрямую зависят от того, к какому классу принадлежит корм для собак .

Класс и состав сухого корма для собак?





Состав обусловлен классом:

Эконом. Используют самые дешёвые ингредиенты. За основу берётся мясо старых животных, субпродукты, мясокостная мука, рыбная мука. Используют злаковые низкого качества, сою.

Регуляр. За основу берутся продукты более высокого качества. Питательность корма выше, чем у эконом-класса.

Премиум. Корм изготавливается только из высококачественных ингредиентов и соответствует всем требованиям к здоровому питанию четвероногого любимца. Учитывается вес, возраст, состояние здоровья животного. Сбалансированы по витаминам и минералам.

Супер-премиум. Изготавливают из высококачественного мяса, субпродуктов в составе нет. Содержание мяса намного больше, чем злаковых. Содержит все необходимые витамины, минералы и жиры.

Холистик. При изготовлении используют свежее дегидрированное мясо. В составе нет растительных добавок, полностью обеспечивает рацион животного всем необходимым.

Количество еды





Если вы решили кормить собаку сухим кормом, важно рассчитать порцию. Для этого следует учесть вес, активность, здоровье питомца. Учитывается порода. А также важно помнить, что корм различных классов отличаются по энергетической ценности. Для очень подвижных и спортивных, беременных и лактирующих особей подсчёт производится отдельно.

Эконом-класс обладает энергетической ценностью в 250 ккал в 100 г, премиум — 300-350 ккал в 100 г.

Для животного весом 30-65 кг нужно 400-600 г корма класса премиум за 1 кормление; 600-800 г — эконом. Животным среднего размера 15-35 кг — 300-400 г корма премиум-класса; 400-600 г — эконом. Мелким породам до 15 кг — 150-300 г корма премиум-класса и 300-400 г — эконом.

Для очень подвижных собак к рассчитанной массе добавляется ещё 1/3 часть от нормы, для беременных или лактирующих 1/4 часть.

Как хранить сухой корм для собак?





Корм необходимо держать в сухом прохладном месте, которое будет защищено от действия солнечных лучей, в течение 3 месяцев. Желательно пересыпать его в герметичный контейнер.

При несоблюдении условий корм подвергается быстрой порче и теряет витамины и минералы. Жир, который используется в нем, начинает прогоркать.

Нужно ли размачивать сухой корм?





Проделывать подобное необязательно. Главное, чтобы у животного был доступ к свежей и чистой воде.

Размачивать корм нужно в тех случаях, когда у собаки имеются проблемы с полостью рта и ей больно пережёвывать. А также основанием к этому может послужить диагноз, советы ветеринара. Например, при нарушении работы ЖКТ.

А также рекомендуют размачивать корм, если собака пьёт мало воды.

Важно помнить, что хранить его в таком состоянии долго нельзя. После того как собака поела, остатки подлежат утилизации. Хранить в холодильнике размоченный корм нельзя.

Сухой корм и натуралка: можно ли смешивать?





Кормить собаку желательно однообразно, но сбалансировано. Смешивать сухой корм в одной миске с натуральным категорически нельзя, что связано с особенностью переваривания каждого вида.

Если хозяин решил подкармливать собаку натуральной пищей, то делать это нужно через 8 часов после основного рациона.

Подводя итог, резюмируем, что ответ на вопрос, как кормить собаку сухим кормом, зависит от её потребностей, веса и здоровья. Найти зоомагазины в Минске с широким ассортиментом товаров для собак поможет каталог TAM.BY.