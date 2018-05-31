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Выпускные экзамены начались в школах Беларуси
58 тысяч выпускников белорусских школ напишут письменный экзамен 1 июня, сообщают СМИ.
Экзамены будут проходить до 9 июня. 1 июня одиннадцатиклассники напишут изложение по белорусскому языку. Те из них, кто выбрал русский язык, изложение будут писать 4 июня.
Экзамен по математике назначен на 6 июня. Также выпускникам предстоит проверить свои знания по иностранному языку и истории Беларуси.
Девятиклассники 2 июня напишут диктант по белорусскому языку, а 5 июня – по русскому. Контрольная работа по математике состоится 7 июня.
Задания объявят по радио и телевидению, а также разместят на интернет-портале Министерства информации.
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58 тысяч выпускников белорусских школ напишут письменный экзамен 1 июня, сообщают СМИ.
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