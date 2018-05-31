​Выпускные экзамены начались в школах Беларуси

58 тысяч выпускников белорусских школ напишут письменный экзамен 1 июня, сообщают СМИ.

Экзамены будут проходить до 9 июня. 1 июня одиннадцатиклассники напишут изложение по белорусскому языку. Те из них, кто выбрал русский язык, изложение будут писать 4 июня.

Экзамен по математике назначен на 6 июня. Также выпускникам предстоит проверить свои знания по иностранному языку и истории Беларуси.

Девятиклассники 2 июня напишут диктант по белорусскому языку, а 5 июня – по русскому. Контрольная работа по математике состоится 7 июня.

Задания объявят по радио и телевидению, а также разместят на интернет-портале Министерства информации.