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1 июня двумя матчами откроется очередной тур ЧБ по футболу
01.06.2018 10:14 — Разное | Беларусь Сегодня
И оба матча, заметим, представляют немалый интерес. На стадионе «Трактор» состоится столичное дерби «Динамо» — «Минск». В Гродно же «Неман» примет солигорский «Шахтер».
Минское «Динамо» и «Неман» в текущей таблице идут на втором и третьем местах соответственно. А «Шахтер» туда на всех парах мчится: три победы подряд.
Оба сегодняшних матча в прямом эфире покажет «Беларусь 5».
Фото: архив
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И оба матча, заметим, представляют немалый интерес. На стадионе «Трактор» состоится столичное дерби «Динамо» — «Минск». В Гродно же «Неман» примет солигорский...
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