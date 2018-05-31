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В Мексике из-за аномальной жары объявили режим ЧП

01.06.2018 10:14 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Мексиканские власти объявили режим чрезвычайного положения сразу в 573 муниципалитетах, которые находятся в 22 штатах из 31, информирует национальная служба гражданской обороны.

Причиной стала аномальная жара, господствующая в стране. Режим ЧП введен в муниципалитетах, расположенных в штатах Нижняя Калифорния, Южная Нижняя Калифорния, Сонора, Наярит, Оахака, Чиуауа, Коауила, Дуранго, Сан-Луис-Потоси, Нуэво-Леон, Тамаулипас, Веракрус, Герреро, Табаско, Кампече, Кинтана-Роо, Юкатан, Чьяпас, Колима, Синалоа, Мичоакан и Пуэбла.

30 мая в Мехико столбики термометров поднимались до 31,7 градусов — это рекорд дня почти за столетие. В 1919 году воздух прогревался в мексиканской столице до 31,2 градуса. В других регионах страны в среду температура достигала 45-50 градусов.

Стоит отметить, что в Минске 30 мая также был побит температурный максимум, державшийся более века. В среду днем температура воздуха в столице составила 29,4 градуса. Предыдущий рекорд — 28,8 градуса выше нуля — был установлен в 1917 году.

 
Теги: Минск
 
 
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