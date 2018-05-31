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«В этой машине ехали двое взрослых и двое детей». На МКАД Peugeot столкнулся с двумя Mercedes и оказался за пределами проезжей части

01.06.2018 10:14 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Корреспонденту sb.by подробности этого ДТП рассказала старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Центрального РУВД Минска Анастасия Редько:

— Mercedes GL, ехавший в третьей полосе МКАД со стороны Долгиновского тракта в направлении Цны, протаранил Peugeot, который при перестроении во вторую полосу снизил скорость. После этого Peugeot отбросило во вторую полосу, где этот автомобиль столкнулся с Mercedes Gelandewagen, а затем он вылетел за пределы проезжей части. В этой машине ехали двое взрослых и двое детей: женщина-водитель Peugeot 1983 года рождения и сидевшие сзади в детских удерживающих устройствах дети 2012 и 2015 годов серьезных травм не получили, однако 40-летняя женщина-пассажир госпитализирована. Из двух Mercedes никто не пострадал.




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По факту ДТП проводится проверка, которая должна установить все обстоятельства случившегося.

В связи с окончанием учебного года и началом летних каникул для привлечения внимания к безопасности детей на дороге и повышения бдительности водителей и родителей с 25 мая по 5 июня проводится специальное комплексное мероприятие «Внимание — дети!». Сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактические акции для детей и родителей и рейдовые мероприятия по пресечению нарушений ПДД. Особое внимание уделяется соблюдению водителями скоростного режима, правилам проезда пешеходных переходов и безопасной перевозке детей. Водители в обязательном порядке должны двигаться с включенным светом фар.

Фото: ОГАИ Центрального РУВД Минска
 
Теги: Минск
 
 
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Корреспонденту sb.by подробности этого ДТП рассказала старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Центрального РУВД Минска Анастасия Редько: —...
 
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