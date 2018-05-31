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В Минске началась продажа кваса из автоцистерн
01.06.2018 10:14 — Разное | Беларусь Сегодня
Квас из автоцистерн этим летом планируют реализовывать на 24 площадках. Летом 2016-го «бочковой» квас продавали на 68 таких площадках, а в 2017-м – на 40. Уменьшение точек объясняется снижением спроса на квас из автоцистерн, так как аналогичная бутилированная продукция широко представлена в торговой сети Минска.
Специалисты обращают внимание на тот факт, что объем продаж кваса существенно меняется в зависимости от погодных условий. В межсезонье ежедневно минчане покупают не более 16 тысяч литров, в обычный летний день – более 45 тысяч литров, а в жару – порядка 65 тысяч литров.
Отпускная цена на квас из автоцистерн — около BYN 0,45 за литр без НДС. Розничная цена формируется с учетом конъюнктуры рынка.
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Квас из автоцистерн этим летом планируют реализовывать на 24 площадках. Летом 2016-го «бочковой» квас продавали на 68 таких площадках, а в 2017-м – на 40. Уменьшение...
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