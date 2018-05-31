В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В первый день лета в Художественной галерее "Университет культуры" открывается персональная выставка Элана Лыскова Сегодня он впервые предъявляет себя миру как живописец, и живопись его в высшей степени полноцветна и экспрессивна. Секрет этой перемены он объясняет сам:...

Сегодня он впервые предъявляет себя миру как живописец, и живопись его в высшей степени полноцветна и экспрессивна. Секрет этой перемены он объясняет сам: "Когда встретил Иисуса, то все изменилось в моем творчестве. Я получил возможность различать цвета, отличать черный от белого, и тогда начал пересказывать мои мысли".Живопись Лыскова религиозна в том же смысле, в каком была религиозна живопись Рафаэля или Джотто. Не иконы, а размышления. Вечные образы искусства, преломленные сквозь призму личного видения., – говорит. –".Выставка продлится до 17 июня.