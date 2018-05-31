|
В первый день лета в Художественной галерее "Университет культуры" открывается персональная выставка Элана Лыскова
01.06.2018 10:14 — Разное | Беларусь Сегодня
Сегодня он впервые предъявляет себя миру как живописец, и живопись его в высшей степени полноцветна и экспрессивна. Секрет этой перемены он объясняет сам: "Когда встретил Иисуса, то все изменилось в моем творчестве. Я получил возможность различать цвета, отличать черный от белого, и тогда начал пересказывать мои мысли".
Живопись Лыскова религиозна в том же смысле, в каком была религиозна живопись Рафаэля или Джотто. Не иконы, а размышления. Вечные образы искусства, преломленные сквозь призму личного видения.
"Когда мысли стали более простыми, мне стало легче их пересказывать, – говорит Элан Лысков. – Такие простые мысли как: "Бог есть любовь" или еще проще: "Бог Есть" помогли мне различать и выбирать более смело. Чтобы нарисовать некий образ, нужна смелость и силы, их я получил в молитве. Крест милосердия – это просто. Любовь Иисуса не позволяет мне более нести мой крест одному, поэтому я счастливый художник, очень счастливый".
Выставка продлится до 17 июня.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В первый день лета в Художественной галерее "Университет культуры" открывается персональная выставка Элана Лыскова
Сегодня он впервые предъявляет себя миру как живописец, и живопись его в высшей степени полноцветна и экспрессивна. Секрет этой перемены он объясняет сам:...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)