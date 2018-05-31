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В первый день лета в Художественной галерее "Университет культуры" открывается персональная выставка Элана Лыскова

01.06.2018 10:14 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Сегодня он впервые предъявляет себя миру как живописец, и живопись его в высшей степени полноцветна и экспрессивна. Секрет этой перемены он объясняет сам: "Когда встретил Иисуса, то все изменилось в моем творчестве. Я получил возможность различать цвета, отличать черный от белого, и тогда начал пересказывать мои мысли".


Живопись Лыскова религиозна в том же смысле, в каком была религиозна живопись Рафаэля или Джотто. Не иконы, а размышления. Вечные образы искусства, преломленные сквозь призму личного видения.

"Когда мысли стали более простыми, мне стало легче их пересказывать, – говорит Элан Лысков. – Такие простые мысли как: "Бог есть любовь" или еще проще: "Бог Есть" помогли мне различать и выбирать более смело. Чтобы нарисовать некий образ, нужна смелость и силы, их я получил в молитве. Крест милосердия – это просто. Любовь Иисуса не позволяет мне более нести мой крест одному, поэтому я счастливый художник, очень счастливый". 

Выставка продлится до 17 июня.


 
 
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Сегодня он впервые предъявляет себя миру как живописец, и живопись его в высшей степени полноцветна и экспрессивна. Секрет этой перемены он объясняет сам:...
 
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