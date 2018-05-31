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Макей и Могерини договорились ускорить переговоры по приоритетам партнерства Беларуси и Евросоюза
01.06.2018 10:14 — Разное | Беларусь Сегодня
Фото: архив
Владимир Макей и Федерика Могерини обсудили сотрудничество Евросоюза и Беларуси и деятельность по итогам саммита «Восточного партнерства», состоявшегося в Бельгии в ноябре минувшего года. Также было затронуто близкое к завершающему состояние дел в переговорах по новым, индивидуально разработанным приоритетам партнерства ЕС и Беларуси. Стороны договорились ускорить их быстрое завершение, что стало бы важным строительным блоком для двусторонних отношений.
Также стороны затронули вопросы сотрудничества по ядерной безопасности, в частности, речь шла о строительстве БелАЭС в Островце.
Высокий представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС, вице-президент Еврокомиссии акцентировала внимание на том, что Евросоюз выступает за обеспечение стабильного будущего для нашей страны на благо ее народа и продолжит работать со всеми заинтересованными сторонами в этом направлении. «ЕС начинает первую общенациональную коммуникационную кампанию, которая обратит внимание на положительные результаты сотрудничества ЕС и Беларуси для белорусов и расскажет о конкретных результатах финансируемых ЕС проектов в области экономического роста, энергоэффективности и здравоохранения», - проинформировали в представительстве ЕС в Беларуси.
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Фото: архив БЕЛТА Владимир Макей и Федерика Могерини обсудили сотрудничество Евросоюза и Беларуси и деятельность по итогам саммита «Восточного...
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