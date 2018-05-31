В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так СNN отказалась опровергать обвинения Моргана Фримана в домогательствах В CNN заявили, что готовы отражать любые попытки запугать компанию и принудить ее к молчанию. Там настаивают на правильности своего репортажа. ...

В CNN заявили, что готовы отражать любые попытки запугать компанию и принудить ее к молчанию. Там настаивают на правильности своего репортажа.На минувшей неделе появились сообщения о том, что восемь женщин обвинили 80-летнего Фримана в домогательствах и непозволительном обращении.Адвокат актера заявил, что эти обвинения не выдерживают никакой критики. По его словам, Фриман, возможно, и делал неуместные комплименты или неудачно шутил, но приравнивать это к сексуальным домогательствам – абсурдно.Фриман – обладатель Оскара за роль в фильме "Малышка на миллион", всего он снялся в более чем 110 фильмах.