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На всех станциях метро до конца июня появятся турникеты для оплаты банковской картой
01.06.2018 10:14 — Разное | Беларусь Сегодня
Специальные турникеты сегодня установлены в вестибюлях станций «Площадь Ленина», «Каменная Горка» и «Площадь Якуба Коласа». А до конца июня, планируется, появятся и на всех остальных.
Приложил «пластик» к валидатору на поверхности турникета – и 65 копеек списалось, процедура занимает 0,3 секунды.
Правда, рассчитываться за проезд таким способом пока могут только держатели карт Visa payWave и Mastercard PayPass. Но скоро эта возможность появится и у обладателей Белкарт–Maestro с бесконтактным интерфейсом.
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Специальные турникеты сегодня установлены в вестибюлях станций «Площадь Ленина», «Каменная Горка» и «Площадь Якуба Коласа». А до конца июня, планируется,...
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