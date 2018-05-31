В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На всех станциях метро до конца июня появятся турникеты для оплаты банковской картой Специальные турникеты сегодня установлены в вестибюлях станций «Площадь Ленина», «Каменная Горка» и «Площадь Якуба Коласа». А до конца июня, планируется,...

Специальные турникеты сегодня установлены в вестибюлях станций «Площадь Ленина», «Каменная Горка» и «Площадь Якуба Коласа». А до конца июня, планируется, появятся и на всех остальных.Приложил «пластик» к валидатору на поверхности турникета – и 65 копеек списалось, процедура занимает 0,3 секунды.Правда, рассчитываться за проезд таким способом пока могут только держатели карт Visa payWave и Mastercard PayPass. Но скоро эта возможность появится и у обладателей Белкарт–Maestro с бесконтактным интерфейсом.