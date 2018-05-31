Официально запретили скрывающие лицо головные уборы ​в Дании

Парламент Дании проголосовал за запрет на закрывающие лицо головные уборы, сообщают информагенства.

За принятие такого закона высказались 75 депутатов. Не поддержали его – 30. Запрет вступит в силу с 1 августа 2018 года.

В списке запрещённых головных уборов фигурируют: никаб, покрывало (бурка), шапки-маски (балаклавы), оставляющие открытыми лишь глаза и рот. Исключением будут маскарадные и рабочие маски, головные уборы, защищающие лица в холодную погоду. При нарушении закона предусмотрен штраф в размере от 157 до 1570 долларов США.