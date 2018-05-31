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В Гродно открылся Фестиваль национальных культур
01.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Белорусский Гродно вновь заговорит на разных языках. 1 июня там открывается 12-ый фестиваль национальных культур. На него соберутся представители всех народов, которые проживают в республике, сообщает «МИР 24».
Торжества, по традиции, откроет театрализованное шествие по улицам города. Зрителей ждут концерты с участием звезд и народных коллективов. В центре Гродно устроят
Фестиваль национальных культур впервые состоялся в Беларуси в 1996 году и проводится каждые два года.
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На праздничное мероприятие соберутся представители всех народов, которые проживают в Беларуси.
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