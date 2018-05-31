В Гродно открылся Фестиваль национальных культур

Белорусский Гродно вновь заговорит на разных языках. 1 июня там открывается 12-ый фестиваль национальных культур. На него соберутся представители всех народов, которые проживают в республике, сообщает «МИР 24».

«В город Гродно, как вы знаете, можно приехать без визы. Мы надеемся, что в этом году поток туристов из других стран значительно увеличится», – отметил начальник управления культуры и аналитической работы министерства культуры Республики Беларусь Василий Черник.

Торжества, по традиции, откроет театрализованное шествие по улицам города. Зрителей ждут концерты с участием звезд и народных коллективов. В центре Гродно устроят многонациональный хоровод . Так же в программе фестиваля – мастер-классы, выставки и ярмарка.

Фестиваль национальных культур впервые состоялся в Беларуси в 1996 году и проводится каждые два года.