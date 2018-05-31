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В Гродно открылся Фестиваль национальных культур

01.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Белорусский Гродно вновь заговорит на разных языках. 1 июня там открывается 12-ый фестиваль национальных культур. На него соберутся представители всех народов, которые проживают в республике, сообщает «МИР 24».

«В город Гродно, как вы знаете, можно приехать без визы. Мы надеемся, что в этом году поток туристов из других стран значительно увеличится», – отметил начальник управления культуры и аналитической работы министерства культуры Республики Беларусь Василий Черник.

Торжества, по традиции, откроет театрализованное шествие по улицам города. Зрителей ждут концерты с участием звезд и народных коллективов. В центре Гродно устроят многонациональный хоровод. Так же в программе фестиваля – мастер-классы, выставки и ярмарка.

Фестиваль национальных культур впервые состоялся в Беларуси в 1996 году и проводится каждые два года.



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Теги: Гродно
 
 
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На праздничное мероприятие соберутся представители всех народов, которые проживают в Беларуси.
 
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