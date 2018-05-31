В школах Беларуси начались выпускные экзамены

В Республике Беларусь с 01.06.2018 в средних школах стартовали выпускные экзамены – более 58 тыс. школьников страны сегодня сдают письменный экзамен, о чем проинформировали в Министерстве образования РБ.

Как рассказали в Минобразования, в каждой школе самостоятельно решали, какое именно экзаменационное испытание будет проведено сегодня – в некоторых учебных заведениях проводят контрольную работу по математике, в некоторых учащиеся пишут изложение по белорусскому либо русскому языкам.

Между тем, экзаменационные задания ведомство объявляет по телевидению и радио, а также размещает на официальном интернет-ресурсе.

Как известно, нынешние выпускники белорусских средних школ должны сдать 4 экзамена. Очередные два письменных экзамена пройдут 4 июня и 6 июня, соответственно. Четвертый экзамен учащиеся сдадут 9 июня. В качестве последнего испытания ученик на выбор может сдать историю либо иностранный язык.