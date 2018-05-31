В верхнедвинских школах прозвенел последний звонок

Праздник последнего звонка – радостный и одновременно грустный день для всех выпускников. Позади уроки, перемены, контрольные, классные часы и мероприятия. А впереди – экзамены.



Торжественным и волнительным этот день стал и для многих воспитанников Верхнедвинской гимназии. Школьный звонок прозвенел для них в последний раз, давая возможность попрощаться с беззаботным детством и знаменуя начало взрослой жизни. Умные, талантливые, трудолюбивые и целеустремлённые, показывающие отличные результаты в учёбе, спорте — именно выпускники были в этот день в центре внимания.



Открывая торжественную линейку, Государственный флаг Республики Беларусь подняли отличница учёбы, участница областной олимпиады по физике Галина Цыро, участник областной олимпиады по обществоведению, активный участник общественной жизни гимназии и района Ярослав Зайцев, член Молодёжной палаты при районном Совете депутатов Александр Карпецкий, победитель творческих конкурсов Диана Головач.

Учащихся, выпускников, родителей и гостей с праздником последнего звонка поздравила директор гимназии Г. Н. Васёха. Она отметила, что все учащиеся 11 и 9-х классов успешно завершили обучение и допущены к сдаче государственных экзаменов.



Из 25 одиннадцатиклассников 2 претендуют на получение аттестата с золотой медалью. 7 учащихся базовой школы – на получение свидетельства с отличием.

Обращаясь к выпускникам, директор гимназии отметила, что перед вступлением во взрослую жизнь им предстоит ответственная пора экзаменов, следом вступительные испытания. Но со всем этим ребята обязательно справятся.

Председатель районного исполнительного комитета И. И. Маркович выразил уверенность, что наши выпускники – самые замечательные, за ними будущее страны.

— Последний учебный год стал для вас годом упорного труда, преобразований и побед, которых было немало, — отметил он. – Мы благодарны победителям соревнований, конкурсов и олимпиад, которые завоевали более 100 дипломов различного уровня. В районе особое внимание уделяется образованию. Получайте достойные профессии и возвращайтесь на свою малую родину, где вас всегда ждут.

Не меньше, чем дети, волновались и родители. От их имени Т. В. Макеенок поблагодарила учителей за умение, терпение и любовь. А выпускникам пообещала, что родители всегда будут оставаться их надёжной поддержкой и защитой.

Своих старших товарищей поздравили первоклассники и на удачу подарили символ гимназии – Пчёлок.

Прощальный школьный вальс закружил мальчишек и девчонок. А после по традиции все пожелания и мечты выпускников были подняты в небо с воздушными шарами.

И вот зазвенел он, волнующий, радостный и немного печальный прощальный звонок. Право дать его было предоставлено первокласснице Валерии Астапкович и выпускнику Павлу Казачёнку.

Пора прощаться с любимыми учителями, друзьями и школой. Впереди ответственная пора экзаменов. В добрый путь, выпускники 2018!

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В 2017-2018 учебном году учащиеся школ района становились призерами различных олимпиад, спортивных соревнований и творческих конкурсов, завоевали более ста дипломов областного и республиканского уровня.



Среди самых значимых: диплом 3 степени в Объединенной международной олимпиаде «Формула Единства» / «Третье тысячелетие» по математике – Макар Мателенок, учащийся 7 класса ГУО «Средняя школа №2»; призером Олимпиады Союзного государства по русскому языку стала учащаяся 11 класса средней школы №2 Елизавета Адамович; второе личное и первое общекомандное место в республиканских соревнованиях по выполнению государственного физкультурно-спортивного комплекса заняла Анастасия Романюк, учащаяся 11 класса ГУО «Шайтеровская средняя школа».

Выпускные экзамены пройдут с 1 по 8 июня. Выпускные вечера — 9 и 10 июня.

Анна ЗИМАЦКАЯ.

Фото Валерия СОЛОВЬЁВА.