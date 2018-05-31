В сезон кормозаготовки надо создать полуторагодичный запас кормов

В начавшийся сезон кормозаготовки необходимо создать полуторагодичный запас кормов, — такая задача поставлена на заседании районного исполнительного комитета, где рассмотрен вопрос об организации заготовки кормов в сельскохозяйственных организациях района в 2018 году.

Председатель райисполкома И.И. Маркович назвал кормозаготовку основой основ сельского хозяйства: от неё зависит результат работы самой доходной отрасли села — животноводства. Проблемы в заготовке кормов сразу отражаются на показателях: бескормица минувшего года, вызванная тяжёлыми климатическими условиями, привела к сокращению поголовья скота, а значит, недобору прибыли. Поэтому в текущем году необходимо наверстать упущенное: создать полуторагодичный запас кормов, восстановить стадо и показатели надоев и привесов.

Необходимо предусмотреть всё для проведения эффективной кормозаготовки в оптимальные сроки.

Как отметил в докладе первый заместитель председателя райисполкома, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия В.Н. Шилов, до конца года району необходимо увеличить поголовье КРС с имеющихся 35760 до 38500. Стоит задача поднять валовое производство молока и мяса КРС соответственно до 62650 и 5110 тонн. Для обеспечения этих показателей необходимо заготовить на зимне-стойловый период 80,7 тысячи тонн кормовых единиц травяных кормов или 28 центнеров на условную голову скота, в том числе сена – 14700 тонн, сенажа — 131,5 тысячи и силоса – 147,3 тысячи тонн.

Первым укосом предстоит убрать 15 тысяч гектаров многолетних трав и улучшенных сенокосов и заготовить травяных кормов не менее 41,5 тысячи тонн кормовых единиц.

Чтобы получить качественные корма, сбалансированные по содержанию питательных веществ, а в дальнейшем полноценные последующие укосы, первую уборку трав независимо от погодных условий необходимо провести за две недели. Промедление даже на день-два оборачивается существенными потерями ценного белка.

В целях сокращения сроков уборки трав и повышения их качества принято решение о создании объединенного кормоуборочного отряда, укомплектованного техникой райагросервиса и маслосырзавода. Поставлена задача организовать двухсменную работу техники в поле, на трамбовке – круглосуточно, обеспечить необходимое количество транспортных средств для отвозки кормов от измельчителей.

На заседании проанализирована готовность кормоуборочной техники к работе, отмечено, что в сельскохозяйственных организациях района имеется 37 кормоуборочных комбайнов, будет приобретено ещё 9, есть 74 тракторные косилки, 44 валкователей и граблей, 42 пресс-подборщика. Критике подвергнуты отдельные хозяйства, где допущено промедление в подготовке техники, потребовано немедленно завершить работы и вывести её на зелёную жатву.

Особое внимание следует уделить качеству производимых кормов. Есть возможность заготовить в стретч-пленку не менее 6 тысяч тонн высококачественного сенажа. Для этого в районе имеются 2 специальных пресс-подборщика – выработка на один такой пресс должна быть максимальной. Поэтому райсельхозпродом разрабатывается график работы дорогостоящей техники в хозяйствах района. Маслосырзавод обеспечит закуп достаточного количества стретч-пленки.

При закладке кормов рекомендовано использовать консерванты, разработанные научно – практическим центром по животноводству, для этого всем сельскохозяйственным организациям требуется установить приспособления на кормоуборочные комбайны.

Немаловажное значение в обеспечении стада кормами имеет работа по обновлению травяных угодий. Предстоит посеять 4500 гектаров трав и провести перезалужение на площади 4100 гектаров. Семена в необходимом объеме и ассортименте в районе имеются.

Обсуждены меры по организации правильного хранения кормов. В районе ежегодно около 70 тысяч тонн травяных кормов закладывается в бурты и курганы, что приводит к значительной их порче. Чтобы исключить потери, на этот год запланировано строительство 24 хранилищ вместимостью 43 тысячи тонн. Источниками финансирования определены собственные средства и кредитные ресурсы Белагропромбанка.

Обсужден вопрос обеспечения сельхозорганизацией топливом, необходимости строгого контроля за его расходованием, продуманных схем движения транспорта с целью исключения возможных потерь.

Руководителям хозяйств предложено ещё раз проанализировать обеспеченность кадрами нужных специальностей, в случае их недостатка подать заявки в сельхозуправление для привлечения людей из организаций района.

На заседании озвучены требования выдерживать принятые условия материального и морального поощрения участников кормозаготовки, оказывать необходимые платные услуги населению, следить за строгим соблюдением техники безопасности и охраны труда, организовать горячее питание.

Отмечено, что основные технологические и организационные требования при производстве травяных кормов рассматриваются на учебных семинарах, в том числе непосредственно перед началом зелёной жатвы.

Материал подготовила

Янина ПАКУЛЬНЕВИЧ.