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Более 160 метров сетей изъято на Столинщине с 18 по 24 мая

01.06.2018 — Разное | Навiны Палесся  
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Более 160 метров сетей изъято на Столинщине с 18 по 24 мая
С 18 по 24  мая работники Столинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира провели два рейда, в ходе которых выявили четыре нарушения природоохранного законодательства.

Двое с сетями

20 мая в 12.29 жители Ольшан находились в трех метрах от береговой линии водоема недалеко от своего агрогородка. При себе у мужчин были  запрещенные орудия рыболовства – две сети лесковые общей длиной 32 метра.

Поймали с уловом жителя Лядца на реке Ветлица, который смог словить 5 густеров общим весом 1,9 кг. Рыбачил он с помощью сети длиной 16 метров.

В итоге окружающей среде причинен вред в размере 5 базовых величин на сумму 122,5 рубля. Стоимость незаконно добытой рыбы составила 6,13 рубля. Изъята сеть и 1,9 килограмма незаконно добытой рыбы.

Хранил дома сети

22 мая во дворе дома жителя Велемич найдены рыболовные сети длиной 115 метров.

Рыба весом в 100 граммов

17 мая в 06.09 на реке Горынь житель аг. Белоуша в 200 метрах южнее агрогородка рыбачил с помощью  запрещенного  орудия лова — сети подъемной 1,25 на 1,22 метра. В сеть попался ёршик весом 100 граммов. Окружающей среде причинен вред в размере 0,9 базовой величины на сумму 22,05 рубля. Стоимость незаконно добытой рыбы составила 74 копейки….

Во всех случаях составлены протоколы об административном правонарушении, а сети и рыба изъяты.

Татьяна

СЕГЕН

 
 
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С 18 по 24  мая работники Столинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира провели два рейда, в ходе которых
 
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