Тест-драйв Mitsubishi Eclipse Cross. Настоящая японская сборка и цена, как у Outlander

Полный привод S-AWC, турбомотор и легендарное «купейное» имя Eclipse. Ну что, в обличье кросс-купе автомобиль зажжет новую звезду? Или сотворить драйверское чудо на уже устаревшей платформе не получится? Посмотрим.





Меньше Outlander, но не дешевле

Но перед тем как заложить первый вираж, поговорим о размерах, ценах и происхождении. Eclipse Cross — исключительно японской сборки. Тех, кто ностальгирует по легендарному качеству, этот факт должен обрадовать. Но тут же приходит огорчение. Стоит кросс-купе столько же, сколько и более крупный и солидный Outlander. Примерно от 48 тысяч рублей. И это за передний привод и «механику». Но японцы здесь не виноваты. Спасибо «растаможке». Локализовать сборку Eclipse Cross в России не планируется.

Автомобиль создан на той же платформе, что ASX и Outlander, у всех троих одинаковая колесная база. При этом Eclipse Cross на 11 см длиннее ASX, но на 30 см короче Outlander. То есть занимает промежуточное положение. Несмотря на общую платформу, настройки шасси у Eclipse Cross совершенно другие, да и под капотом прячется абсолютно новый мотор — полтора литра с турбиной. Для российского рынка он выдает 150 лошадиных сил и способен переваривать 92-й бензин.





Кроссовер предлагается в четырех фиксированных уровнях оснащения: Invite, Intense, Instyle, Ultimate. Топовая версия, как у нас на тест-драйве, стоит приличные 73 900 рублей. Минимальная цена за версию с вариатором и передним приводом — Intence за 55 978 рублей. Полный привод будет стоить не меньше 67 173 рублей за машину в комплектации Instyle.

Что есть в базе? Стандартный набор электронных ассистентов, электропакет, круиз-контроль, однозонный климат-контроль, датчики давления в шинах, всего две подушки безопасности, датчики света и дождя, стереосистема с USB-портом, центральный замок с д/у, легкосплавные диски R18.

В топовой версии есть, как говорится, все. Но особый интерес — это полный комплекс систем безопасности. LDW — индикатор пересечения дорожной разметки, RCTA — система предупреждения об опасности наезда сзади, BSW — индикатор мониторинга «слепых» зон в боковых зеркалах, FCM — Система смягчения последствий лобового столкновения, UMS — система предотвращения столкновений при парковке, а также адаптивный круиз-контроль, проекционный дисплей и премиальная аудиосистема Rockford Fosgate.

Смелость города берет





Нельзя сказать, что внешность Eclipse Cross — это дизайнерская находка. Спереди выглядит как квинтэссенция фирменного стиля, а вот корма, на мой взгляд, получилось несколько тяжеловесной из-за высоко задранных фонарей. К тому же разделенная горизонтально пятая дверь напоминает Honda Civic. При взгляде сбоку присутствует легкий намек на «купейность». Но о вкусах спорить не буду. Наверняка найдутся те, кого Eclipse Cross приведет в восторг. И наоборот.





Интерьер соткан из готовых и знакомых под другим моделям решений. В целом салон производит приятные впечатления, материалы отделки приличного качества, подгонка панелей аккуратная. Но архаичные клавиши включения подогрева сидений вызывают недоумение, особенно на фоне неплохого цветного экрана мультимедийной системы, который отсылает к моделям BMW.





Посадка водителя ничем не примечательна. Кресло довольно плоское, хотя с намеком на боковую поддержку. Ощущения влитой посадки не возникает, но и пожаловаться не на что. Диапазонов регулировок рулевой колонки и кресла хватает, чтобы в автомобиле нормально устроился водитель любого роста и комплекции.





Задний ряд оказался ожидаемо гостеприимен. Запас пространства для пассажиров большой, колени не касаются спинок передних кресел. Центральный тоннель невелик, так что третий пассажир не будет лишним. Половинки задних сидений можно двигать вперед-назад и менять угол наклона спинки.





Багажник все так же ожидаемо оказался невелик — 341 литр. Но если сдвинуть вперед задние сиденья, получится уже 488 литров. Под полом хранится полноразмерное запасное колесо. Можно вытащить его из ниши и получить еще литров 50 полезного объема. Еще отметим большую погрузочную высоту багажника. Спинки задних сидений можно сложить, но ровного пола не получается.

Не спорт, но комфорт





А он тихий! Это заметно сразу. Причем заподозрить в Eclipse Cross «тихоню» можно еще на парковке. Под капотом все укутано в слои звукоизоляции. Она есть даже на чашках передних стоек. Более того, «шумка» нашита с обратной стороны крышки багажника, прикрывающей запасное колесо. Вот и на ходу оказывается, что самым громким звуком является свист ветра, гуляющего по огромным зеркалам заднего вида. Да и тот не досаждает ушам водителя и пассажиров.

Шасси настроено явно на езду с комфортом. Даже на 18-дюймовых дисках Eclipse Cross не вытрясает душу, проглатывает большинство неровностей. В поворотах есть небольшие крены, но они не критичны. Хотя это и расходится с имиджем спорт-кроссовера.

Турбомотор не подарил Eclipse Cross взрывной характер. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за умеренные 9,8 секунды. Да и сам двигатель не имеет явного подхвата, крутится ровно вплоть до максимальных оборотов. Свою лепту вносит и вариатор. Он неплохо имитирует работу классического «автомата», есть даже подрулевые «лепестки» ручного переключения «передач». При обгонах, кстати, лучше ими воспользоваться — выходит быстрее и безопаснее.

В целом асфальтовые дисциплины прошли без откровений. Автомобиль оказался приятным в управлении, но легкий диссонанс между купейно-спортивной внешностью и рафинированной управляемостью я ощутил. Не быть, а казаться. Попробуем на бездорожье?

Полный? Тогда вперед!





В отличие от того же Outlander, в Eclipse Cross нельзя превентивно заблокировать многодисковую муфту перед штурмом бездорожья. Но можно выбрать один из трех режимов ее работы: гравий, снег и авто. Скажу честно — в песчаном карьере заметить разницу в работе электроники не удалось. Если пытаться колесить по песку на вариаторе в режиме Drive, то ничего хорошего у вас не получится. Автомобиль «садится» на малейших подъемах, не может толком разогнаться. Ощущается дефицит жесткой связи между двигателем и колесами.





И поначалу я уж совсем расстроился. Но потом перевел вариатор в ручной режим, включил первую «передачу»… И Mitsubishi Eclipse Cross поехал! Главное — не сбрасывать газ. Этот же совет касается и ситуации с диагональным вывешиванием. Электронная имитация блокировок дифференциалов работает с большим опозданием, но все же вытягивает автомобиль из самой коварной внедорожной ловушки. И все же лишний раз съезжать с асфальта я бы не советовал…

Все хорошо, кроме цены





Как я уже говорил, надежд на российскую локализацию у этого автомобиля немного. И потому при всех своих достоинствах ему уготована роль нишевой модели. Для тех, кто хочет слегка выделиться из толпы, пойти против течения. Даже если за это придется заплатить немного больше обычного.

Нам запомнилось



Непонятно, зачем понадобилось прятать клавиши управления бортовым компьютером в слепой зоне



Проекционный дисплей — игрушка на любителя, тем более у Eclipse Cross символы все равно оказываются где-то в районе кромки капота. Взгляд приходится переводить



Нажатием этой клавиши меняются режимы работы полного привода



Зеркала заднего вида шикарные — размер впечатляет



Тач-площадкой пользоваться неудобно, но зато здесь есть клавиши быстрого доступа к основным разделам меню



Сенсорный дисплей чувствителен к нажатиям, но графика интерфейса могла быть и получше



Панорамный обзор реализован хорошо. Камеры имеют приличное разрешение, на экране видны даже мелкие препятствия

Краткие технические характеристики Модель, побывавшая на тесте AUTO.TUT.BY Mitsubishi Eclipse Cross Рабочий объем, см3 1499 Максимальная мощность, л.с. 150 Максимальный крутящий момент, Нм 250 Максимальная скорость, км/ч 200 Разгон с 0 до 100 км/с, с 9,8 Расход топлива, л/100 км, средний 7 Длина, мм 4405 Ширина, мм 1805 Высота, мм 1685 Колесная база, мм 2670