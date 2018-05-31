Гродно принимает Фестиваль национальных культур





Сегодня в Гродно стартует XII Республиканский фестиваль национальных культур.

На два дня город превратится в большую праздничную площадку. Ожидается, что на мероприятиях фестиваля побывают ежедневно не менее 100 тысяч человек — жителей и гостей Гродно.

В первый фестивальный день будет открыт памятник Давыду Городенскому. На Аллее дружбы в Коложском парке представители китайской, латиноамериканской, латышской и арабской диаспор посадят новые деревья: кедр, красное дерево, липу и акацию. В гродненской лютеранской кирхе пройдет органный концерт, а у домика писательницы Элизы Ожешко — литературно–танцевальная вечеринка с духовой музыкой.

Самым ярким моментом первого дня праздника станет традиционное театрализованное шествие национальных диаспор по центру Гродно. Участие в фестивале примут представители свыше 30 национальностей, проживающих в Беларуси. На сцене на Советской площади состоится торжественная церемония открытия фестиваля. В вечерней программе значатся концерты, фейерверк и необычное 3D-mapping шоу, которое будет проводится во дворе Нового замка каждые 15 минут.

Главной особенностью фестиваля остаются подворья, где представители национальностей познакомят гостей с своими традициями и культурой. 19 подворий разместятся в центре Гродно, два из которых будут многонациональными. Фестиваль национальных культур позиционируется как праздник для прогулок, поэтому весь второй день форума будет посвящен путешествиям по национальным подворьям.

Второй день праздника запомнится яркими концертными программами с участием звезд белорусской и российской эстрады. В частности, на сцене на площади Советской выступит группа «Банд’Эрос». Также на субботу запланирован товарищеский футбольный матч команды председателя Гродненского горисполкома и сборной представителей дипломатических миссий.

1 июня в центре Гродно будет открыт памятник князю Давыду Городенскому. С участием средневековых рыцарей здесь будет разыграно небольшое театрализованное представление.

В парке им. Жилибера неподалеку от Театра кукол установят тематическую механическую диораму. На ней будут размещены 12 фигурок, которые будут гулять по фестивалю в музыкальном и световом сопровождении.

2 июня откроется культурно-выставочный центр «Фестивальный». Разместится он на улице Тельмана в центре старого города. В числе других там организуют экспозицию, посвященную фестивалю национальных культур.

Еще одним подарком городу станет смотровая площадка, оборудованная на улице Дарвина. С высокого берега Немана открывается прекрасный вид на основные городские достопримечательности. На площадке установлена ротонда, крыша которой украшена разноцветными лепестками цветка — символа фестиваля национальных культур.

В эти дни центр Гродно превратился в картинную галерею. В витринах и окнах домов вывешены лучшие работы конкурса детских рисунков «Окна Феста». В городе проходят тематические выставки, круглые столы. А выпить чашку кофе можно в том числе в «кофейбусе».

Впервые фестиваль выйдет за пределы города. Третий праздничный день примет 3 июня Августовский канал. Здесь готовят развлечения на любой вкус. Среди них, например, знакомство с играми и кухней народов мира.







