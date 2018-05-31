ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гродно принимает Фестиваль национальных культур

01.06.2018 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Гродно принимает Фестиваль национальных культур

Сегодня в Гродно стартует XII Республиканский фестиваль национальных культур.
 
На два дня город превратится в большую праздничную площадку. Ожидается, что на мероприятиях фестиваля побывают ежедневно не менее 100 тысяч человек — жителей и гостей Гродно.
 
В первый фестивальный день будет открыт памятник Давыду Городенскому. На Аллее дружбы в Коложском парке представители китайской, латиноамериканской, латышской и арабской диаспор посадят новые деревья: кедр, красное дерево, липу и акацию. В гродненской лютеранской кирхе пройдет органный концерт, а у домика писательницы Элизы Ожешко — литературно–танцевальная вечеринка с духовой музыкой.
 
Самым ярким моментом первого дня праздника станет традиционное театрализованное шествие национальных диаспор по центру Гродно. Участие в фестивале примут представители свыше 30 национальностей, проживающих в Беларуси. На сцене на Советской площади состоится торжественная церемония открытия фестиваля. В вечерней программе значатся концерты, фейерверк и необычное 3D-mapping шоу, которое будет проводится во дворе Нового замка каждые 15 минут.
 
Главной особенностью фестиваля остаются подворья, где представители национальностей познакомят гостей с своими традициями и культурой. 19 подворий разместятся в центре Гродно, два из которых будут многонациональными. Фестиваль национальных культур позиционируется как праздник для прогулок, поэтому весь второй день форума будет посвящен путешествиям по национальным подворьям.
 
Второй день праздника запомнится яркими концертными программами с участием звезд белорусской и российской эстрады. В частности, на сцене на площади Советской выступит группа «Банд’Эрос». Также на субботу запланирован товарищеский футбольный матч команды председателя Гродненского горисполкома и сборной представителей дипломатических миссий.
 
1 июня в центре Гродно будет открыт памятник князю Давыду Городенскому. С участием средневековых рыцарей здесь будет разыграно небольшое театрализованное представление.
 
В парке им. Жилибера неподалеку от Театра кукол установят тематическую механическую диораму. На ней будут размещены 12 фигурок, которые будут гулять по фестивалю в музыкальном и световом сопровождении.
 
2 июня откроется культурно-выставочный центр «Фестивальный». Разместится он на улице Тельмана в центре старого города. В числе других там организуют экспозицию, посвященную фестивалю национальных культур.
 
Еще одним подарком городу станет смотровая площадка, оборудованная на улице Дарвина. С высокого берега Немана открывается прекрасный вид на основные городские достопримечательности. На площадке установлена ротонда, крыша которой украшена разноцветными лепестками цветка — символа фестиваля национальных культур.
 
В эти дни центр Гродно превратился в картинную галерею. В витринах и окнах домов вывешены лучшие работы конкурса детских рисунков «Окна Феста». В городе проходят тематические выставки, круглые столы. А выпить чашку кофе можно в том числе в «кофейбусе».
 
Впервые фестиваль выйдет за пределы города. Третий праздничный день примет 3 июня Августовский канал. Здесь готовят развлечения на любой вкус. Среди них, например, знакомство с играми и кухней народов мира.
 
Гродно принимает Фестиваль национальных культур
 
Гродно принимает Фестиваль национальных культур
 
Теги: знакомства, Гродно
 
 
Ссылка на источник 17
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в Гродно стартует XII Республиканский фестиваль национальных культур.   На два дня город превратится в большую праздничную площадку. Ожидается, что на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Более 160 метров сетей изъято на Столинщине с 18 по 24 мая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.06.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика