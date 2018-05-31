Выпускные экзамены начались в школах Вороновщины

30 мая для школьников прозвенел последний звонок, а уже через день началась важная кампания — экзамены.

Выпускники 9-х классов будут сдавать три обязательных экзамена — русский и белорусский языки, математику. Одиннадцатиклассникам предстоят четыре обязательных выпускных испытания — русский или белорусский языки, иностранный, математика, история Беларуси.

Тексты и задания объявляются по телевидению и радио, размещены на портале Министерства образования.