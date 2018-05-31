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Выпускные экзамены начались в школах Вороновщины
01.06.2018 — Разное | Вороновская газета
30 мая для школьников прозвенел последний звонок, а уже через день началась важная кампания — экзамены.
Выпускники 9-х классов будут сдавать три обязательных экзамена — русский и белорусский языки, математику. Одиннадцатиклассникам предстоят четыре обязательных выпускных испытания — русский или белорусский языки, иностранный, математика, история Беларуси.
Тексты и задания объявляются по телевидению и радио, размещены на портале Министерства образования.
В этом учебном году в Беларуси функционируют 3 тыс. 67 учреждений общего среднего образования, в которых обучаются 994,5 тысяч учащихся. В 9-х классах учатся 85 тысяч ребят, в 11-х — 58 тысяч.
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30 мая для школьников прозвенел последний звонок, а уже через день началась важная кампания — экзамены. Выпускники 9-х классов будут сдавать три обязательных...
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