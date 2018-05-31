Директор КЖУП «Ветковское» Владимир Белов ответил на 33 вопроса нашего корреспондента

Управление предприятием — это, прежде всего, работа с людьми, с каждым человеком в отдельности. Поэтому руководитель должен обладать умением расположить к себе, убедить в своей правоте, чтобы подчинённые прилагали максимальные усилия для успеха общего дела. И директор КЖУП «Ветковское» Владимир Белов относится к числу именно таких людей.

Родители у Владимира Сергеевича по национальности русские. Родились и выросли в Советском Союзе. Оба по образованию инженеры-электрики. Отец работал начальником подстанции «110 киловольт» в городе Ветке, мама — заместителем по воспитательной работе в доме-интернате для престарелых и инвалидов «Шубино». Однако последние годы трудовой деятельности она посвятила детям, преподавая искусство соломоплетения в Доме творчества районного отдела образования. Снимки её работ до сих пор хранятся в ГДК.

Знакомство с Владимиром Сергеевичем Беловым было очень интересным и нетривиальным. Как оказалось, за образом строгого руководителя в деловом костюме скрывается приятный собеседник, очень энергичный, яркий, спортивный, весёлый и отзывчивый человек. Сменив в один из этапов своей жизни ташкентскую прописку на ветковскую, он не изменил своим привычкам и идеалам. Как и прежде, он занимается спортом, предпочитает активный отдых, уважает юмор и искусство. В детстве и юности любил предаваться ребяческим шалостям вместе со своими братом Андреем и сестрой Ольгой. Даже сейчас, достигнув солидного возраста, он сохранил с ними самые тёплые отношения.

1 Как началась ваша трудовая деятельность?

— Продолжительное время (где-то 4 года) я жил в Санкт-Петербурге, перегонял машины. В один прекрасный момент мне это не то чтобы поднадоело, просто я стал понимать, что жизнь проходит зря, бесперспективно. Поэтому вернулся в родительский дом. Занялся поиском работы. Руководство района знало меня по прошлым заслугам в спорте и предложило занять должность смотрителя городского стадиона, где я с октября 2004 года был рабочим. Стриг траву к футбольным матчам, собирал на трибунах мусор. Спустя год являлся уже мастером по организации, эксплуатации и ремонту жилищного фонда коммунхоза. В октябре 2010-го стал начальником этого участка. А в 2012 году меня назначили на должность заместителя директора КЖУП «Ветковское», а в августе 2013-го — директором предприятия.

2 О чём мечтаете сейчас?

— Мечтаю до конца выполнить свой профессиональный долг.

3 Вы считаете себя жёстким руководителем? Почему?

(Долгое молчание.)

— Нет, не считаю. Я, скорей всего, охарактеризовал бы себя как гибкого человека, который в одной и той же ситуации может повести себя по-разному.

4 Кого из работников вы можете назвать своей правой рукой?

— Есть, конечно, определённый костяк людей, с которыми я действительно советуюсь при принятии какого-либо важного решения. Но окончательное слово остаётся за мной.

5 График работы у руководителей часто бывает ненормированный. Во сколько начинается и заканчивается ваш рабочий день?

— По сути мой трудовой день длится с 8.00 до 17.00. Но, где-то в 7.10 я уже на работе — провожу планёрку на производственной базе. Возвращаюсь домой не раньше 7 часов вечера. Зависит всё это от того, как благополучно пройдёт планёрка, насколько грамотно и быстро все специалисты справятся со своим участком работы.

6 Что у вас на первом месте: дом или работа?

(Задумался.)

— Последний год, наверное, работа. Конечно, — это неправильно. Мы все «горим» на работе, не уделяя должного времени семье. Спасибо супруге за то, что она меня понимает и поддерживает. В целом я уже пересматриваю свои взгляды. Всё-таки семья должна быть превыше всего.

7 Вы довольны своей работой? Почему?

— Думаю, да. Работа сама по себе интересная, каждый день не похож на предыдущий. Интересно ещё то, что у нас на производстве есть все направления, которые представлены в Ветке, поэтому работой я наслаждаюсь. Нельзя назвать работу кабинетной, потому что приходится быть всегда в разъездах, в бегах, что тоже само по себе вызывает интерес. В течение дня, даже если уже всё распланировано, обязательно возникнет форс-мажор, но я не теряюсь, а быстро реагирую и перенаправляю огонь батареи в нужное русло.

8 Какими качествами должен обладать руководитель?

— В наше достаточно сложное время руководитель, прежде всего, должен быть жёстким, с трезвым взглядом на жизнь, иметь свою цель. Он должен быть справедливым, открытым для общения со своими работниками.

9 У вас много друзей?

— Друзей у меня не много. Откровенно говоря, на кого могу положиться, не более 5 человек. Очень много знакомых, приятелей, которых нельзя назвать друзьями.

10 Ваш любимый цвет?

— Жёлтый.

Любимый праздник?

— Иван Купала. До определённого момента, пока не стал руководителем коммунального предприятия. Очень любил участвовать во всех культурных мероприятиях, которые проводятся в Ветке. А сейчас стараюсь ежегодно принимать активное участие в традиционном фестивале «Ветка Пасожжа».

Ваша любимая пора года?

— Лето.

Какие качества больше всего цените в людях?

— Добропорядочность, честность по отношению ко мне…

Летаете ли вы во сне?

— Нет!

Ели бы о вашей жизни сняли фильм, каким было бы его название?

— «А вот и он!»

11 Чему научила вас жизнь?

— Я так думаю, что жизнь до сих пор продолжает меня учить… Есть известная песня группы «Машина времени» «Однажды мир прогнётся под нас». Так вот, я придерживаюсь этого лозунга, а там куда кривая заведёт. Мне очень нравятся безвыходные ситуации. Честно говоря, они мне даже придают адреналина. Есть такой известный афоризм: «Безвыходных ситуаций не бывает, есть просто не вовремя принятое решение, либо существенно ты к нему не готов». В целом, когда ты с этой ситуацией справляешься, с каждым разом это придаёт тебе всё большее чувство некой возвышенности, уверенности, окрылённости.

12 Главное достижение любого мужчины?

— На мой взгляд, это определённо наличие уютного дома, любящей семьи, хорошей работы.

13 Ваш девиз, с которым вы идёте по жизни?

— Это романс черепахи Тортиллы:

Драться надо, так дерись.

Никогда не знай покоя,

Плачь и смейся невпопад,

Я сама была такою

Триста лет тому назад.

Эти слова я помню в детстве произносила ещё моя покойная мама.

14 Какова характерная черта вашего характера?

— Ну-у-у… это, наверное, не мне судить. Вопрос, какой-то с подвохом. Я как-то не готов на него ответить.

15 В какой стране вам хотелось бы жить?

— Однозначно в Беларуси. Объясню почему. Так сложилось, что я приехал в эту страну в переходном возрасте — это где-то в 10-м классе. В Ташкенте, где я жил ранее, прошло моё счастливое детство. Очень много осталось воспоминаний, различных историй. Не скажу, что Республика Беларусь стала моей второй Родиной, но всё, что связано с моим становлением как мужчины, как руководителя — связано с Беларусью, и конечно же, с городом Веткой. Люблю эту страну и хочу видеть, как она процветает.

Помню, как ехали с отцом в поезде двое суток. Меня с ума сводили мысли. Куда я еду? Где эта Беларусь? И что такое Ветка вообще?

16 Как вы относитесь к критике?

— Конечно, положительно. Но только в том случае, если меня критикует понимающий в вопросе человек, а не просто дилетант.

17 Как вы отдыхаете от трудовых будней?

— Очень люблю активный образ жизни. Зимой люблю кататься на лыжах. Ежегодно на Крещение ныряю в прорубь. Не скажу, что я спортсмен. Мне больше подойдёт определение «физкультурник». Спортсмен занимается спортом профессионально, получает за это деньги, а я так, для здоровья, для души. Люблю плавать. На даче собираемся с друзьями, чтобы пострелять из арбалета. В общем, провожу время активно и с пользой.

18 Какие вы видите перспективы своего карьерного роста? В каких направлениях планируете развиваться?

— Что касается направления, прежде всего хотелось бы развиваться в части хозяйственника, непосредственно как руководителя. Потому что кроме как в этой сфере я себя ни в какой больше не вижу. А о перспективах развития пока говорить ещё рано. Хотелось бы понять, насколько я нужен предприятию в целом и насколько справляюсь со всеми обязанностями. Лучший судья этому всему — время.

19 Каков, с вашей точки зрения, главный секрет (формула) успеха?

(Долго думал.)

— У меня на этот счёт очень много мыслей. Но я сейчас не готов ответить.

20 Что бы вы хотели пожелать, посоветовать своим коллегам?

— Прежде всего, терпения. Потому что работа с людьми — это действительно нелёгкий труд. Успехов своему коллективу и всего самого доброго, тёплого и светлого каждому работнику.

21 Какие фильмы вы смотрите?

— Очень люблю исторические фильмы. У меня дома их большая коллекция, я с удовольствием периодически их пересматриваю. Что касается русского кинематографа, то мне нравятся фильмы Никиты Михалкова. Не потому что он звезда, а потому что у него все картины сосредоточены на блестящей игре актёров, поражает масштаб происходящего.

22 Ваши кулинарные предпочтения?

— Итальянская кухня и всё то, что непосредственно с ней связано — лазанья, пицца, спагетти. Если только там не присутствуют морепродукты. Что касается моих кулинарных способностей, то я люблю готовить плов по-узбекски на костре. Получается очень вкусно.

23 Ваше хобби?

— Во главе угла — активный образ жизни. Помимо всего, очень люблю собирать большие пазлы. Совсем недавно начал этим увлекаться. Сейчас собираю картинку на 1500 деталей, на которой изображены бегущие по щебню лошади. Меня пока хватило только на нижний ряд — самый сложный, — на щебень. А лошадей собрать пока нет свободного времени.

24 Какую телепередачу вы больше всего любили смотреть в детстве?

— «В мире животных» и «Клуб кинопутешественников». Этих двух передач я, не пропустил ни одного выпуска.

Ваш самый счастливый день?

— Думаю, что когда моя жена сказала «ДА!».

26 Насколько вы религиозный человек?

— Как это не прискорбно осознавать, но в большинстве случаев мы обращаемся к Богу только тогда, когда нам действительно плохо…

27 Вы всегда говорите правду?

— Нет! Ложь во благо ещё никто не отменял! При этом я очень принципиально отношусь к хранению чужих тайн.

28 На каких музыкальных инструментах вы играете?

— Ходил в детстве в музыкальную школу учиться играть на баяне. Сейчас, если взять в руки баян, смогу сыграть «Катюшу», «Польку», гаммы. Могу играть на фортепьяно «Собачий вальс», гаммы. Могу сыграть на гитаре, только если перед собой буду видеть аккорды.

29 Если бы у вас была возможность обладать какими-нибудь суперспособностями, какие бы вы выбрали?

— Выбрал бы здоровье. Не в том плане, чтобы не стареть, а чтобы не болеть.

30 Кем вы видите себя через 5 лет?

— Думаю, что всё-таки директором КЖУП «Ветковское». Конечно, трудно судить самому лично, но хотелось бы после себя что-то оставить, чтобы люди, работавшие на этом предприятии, потом смогли сказать: «Вот, работал когда-то Белов. Это было сделано, достигнуто при нём!»

31 С каким количеством коллег вам приходится непосредственно взаимодействовать, выполняя служебные обязанности?

— В районе 50 человек, с которыми осуществляется контакт в течение всего рабочего дня в живую либо по телефону.

32 Что в вашем понимании означает понятие «эффективная команда»?

— Для меня это выполнение той или иной задачи, дабы удовлетворить чьё-то самолюбие.

33 Что в вашем понимании означает слово «риск» и в какой степени вы готовы на него пойти?

— В моём понимании, риск — это принятие решения, которое в конечном итоге для себя самого же может быть как удовлетворительным, так и отрицательным. А что касается риска как действия, то я готов рисковать на все 100 процентов. Как говориться в известной поговорке, которую употребляли в своё время гусары: «Кто не рискует, тот не пьёт шампанского!»

Екатерина ХАЛИМОНЕНКО.