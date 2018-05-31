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С начала года в Ветковском районе выявлено 30 мест несанкционированного размещения отходов

01.06.2018 — Разное | Новости Ветки  
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С начала года в Ветковском районе выявлено 30 мест несанкционированного размещения отходов

Понятие «мини-полигон» исчезло из обихода жителей Ветковского района. Все они (мини-полигоны) были рекультивированы ещё в прошлом году. Весь мусор вывозится специализированной организацией (КЖУП «Ветковское») на единственный полигон твёрдых коммунальных отходов в городе Ветке. Тем не менее остались ещё приверженцы старого стиля обращения с отходами. Люди продолжают выбрасывать мусор в ближайший овраг или подлесок.

С начала года в Ветковском районе выявлено 30 мест несанкционированного размещения отходов. Выбрасывают всё: бытовой, строительный мусор, порубочные остатки. Об этом рассказал начальник Ветковской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Надточеев. Наиболее крупные стихийные свалки образовались рядом с Новой Жизнью, Хальчом, Радугой, Старым Селом, Пыханью, Присно, Столбуном, Светиловичами. Как правило, их устроители проживают в этих же населённых пунктах. Чаще всего (и по наблюдениям местных жителей, и по опыту Сергея Надточеева) это дачники. Как с ними бороться? Сложный вопрос. Наиболее верный путь — фотофиксация нарушения. И в этом помогают местные жители, неравнодушные к своему родному краю люди. Подобные сигналы в инспекцию уже поступали, но пока без доказательной базы.

Уборкой же стихийных свалок занимаются землепользователи — сельхозорганизации, лесничества или КЖУП «Ветковское». С начала года в их адрес было выписано инспекцией 34 рекомендации. 9 из них в настоящее время в процессе выполнения. КЖУП «Ветковское», ОАО «Хальч» и УСП «Искра-Ветка» пришлось стимулировать к выполнению работ материально — они были привлечены к административной ответственности в виде штрафа размером 10 базовых величин.

Правда, за наведением порядка пристально следят люди, для которых чистота окружающей среды — пустой звук. Как только работы по уборке мусора завершаются, они появляются вновь и оставляют новые следы человеческой жизнедеятельности. И предприятиям вновь приходится начинать всё сначала. Эдакий сизифов труд получается. Пока же каждый не начнёт относиться ответственно к вопросам сохранения природы и не сорить где попало, мы будем жить на большой свалке.

Мини-полигоны, которые прошли процесс рекультивации, начали новую жизнь. К примеру, свалка близ деревни Рудня Споницкая этой весной благодаря совместным усилиям Ветковского спецлесхоза и областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды превратилась в молодой лес.

Анна САРКИСЯН.

 
 
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Понятие «мини-полигон» исчезло из обихода жителей Ветковского района. Все они (мини-полигоны) были рекультивированы ещё в прошлом году. Весь мусор...
 
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