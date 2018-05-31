Ветковчане за здоровый город

Два года назад в нашем районе стартовал профилактический проект «Город Ветка — здоровый город». Его цель — улучшить здоровье населения и создать положительный имидж нашего города. И хотя не все знают, что в рамках реализации программы данного проекта на Ветковщине проходят различные мероприятия, их результативность нельзя не отметить. В городе для населения построили бассейн, установили детские площадки, оборудовали специальный островок для молодожёнов, появилась открытая спортивная площадка Workout. Всё это делается для того, чтобы повлиять на сознание людей вести активный и здоровый образ жизни. А что думают по этому поводу сами жители райцентра? Насколько здоровой и красивой стала для них Ветковщина за последние годы? Пользуются ли они теми новшествами, которые появились благодаря проекту?

Валентина Чумаченко, медсестра районной поликлиники:

— Ветка изменилась в лучшую строну, причём как в плане благоустройства, так и озеленения. Гуляя по городу, глаз радуется, есть куда сходить с внуками. Детей не оттянешь от детских игровых площадок. Любим гулять в городском сквере, он ухоженный и красивый. Возле фонтана летом так прохладно! Обязательно будем плавать в бассейне. Ждём, когда его наконец-то откроют. Я сторонница здорового образа жизни, и своих детей с детства приучала к физкультуре. Теперь и мои внуки берут пример с родителей. Старшая внучка Даша увлечена баскетболом. Секция по этому виду спорта есть на базе первой школы. Девочка регулярно ходит на тренировки, участвует в соревнованиях и даже есть первые победы.

Елена Белова, в отпуске по уходу за ребёнком:

— Каждому из нас хочется жить в красивом, благоустроенном, здоровом городе. Для меня — молодой мамы, воспитывающих двух дочерей, — это особенно важно. Бесспорно, Ветковщина стала чище и уютнее. Появилось больше мест для игр с детьми. Однако хотелось бы, чтобы эти площадки находились и на окраинах города. Приверженцем спортивного образа жизни является мой муж. У него много увлечений: футбол, бег, катание на лыжах. Спортивным занятиям он уделяет довольно много времени, и поэтому для него очень важно, чтобы были качественно оборудованы беговые дорожки и спортивные площадки. Благо в нашем городе это всё есть.

Владислав Космыков, учащийся 6-го класса СШ №1 г. Ветки:

— Я считаю, что наш город значительно преобразился. Если можно так сказать, он помолодел и выглядит достаточно благоустроенным. Наконец-то построили бассейн, которого так не хватало. На городском стадионе появилась открытая спортивная площадка воркаут. Мы с мальчишками просто полюбили это место! Ведь там установлен не просто турник с брусьями, есть масса снарядов для тренировки всех мышечных групп. Ещё я люблю играть в футбол. Приятно выходить на поле, которое всегда ухоженное. Хотелось бы таких же красивых площадок для игры в волейбол и пионербол.

Виктория Кавалерчик, учащаяся 2-го класса гимназии:

— Город стал намного красивее. Появились цветочные композиции, ухоженными стали деревья и кустарники. Больше стало игровых и спортивных площадок. Я сторонница активного образа жизни, никогда не сижу без дела. Люблю кататься на роликах, хожу в музыкальную школу, посещаю кружок пения. А ещё очень люблю занятия по скалолазанию, которые иногда проводятся на уроке физкультуры. Хотелось, чтобы их проводили почаще. Вечерами мы с семьёй любим проводить на городском стадионе. Там появилась большая игровая площадка, где я играю вместе с младшим братом.