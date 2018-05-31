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В понедельник, 28 мая, прошло очередное селекторное совещание с заместителями председателей городских и районных исполкомов

01.06.2018 — Разное | Новости Ветки  
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В понедельник, 28 мая, прошло очередное селекторное совещание с заместителями председателей городских и районных исполкомов

Оно проходило в режиме видеоконференции под патронажем Гомельского областного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь во главе с Сергеем Анатольевичем Дичковским. В работе приняли участие представители областных, районных субъектов профилактики правонарушений по вопросам деятельности смотровых комиссий.

Разговор участников встречи начался с крайне неприятной для всех темы — гибели детей при пожаре. В ночь на воскресенье, 27 мая, в Бобруйске загорелась квартира на восьмом этаже девятиэтажки. Когда спасатели вскрыли металлическую дверь, на полу они обнаружили 6-летних мальчика и девочку. Детей передали медикам, но спасти их не удалось. Матери дома не было, старший ребёнок находился у бабушки. В связи с трагедией Сергей Анатольевич призвал всех руководителей субъектов профилактики правонарушений создать максимально безопасные условия проживания людей как в квартирах, так и в частных домовладениях. Гибель людей в огне недопустима, и одной из действенных мер по предотвращению пожаров является установка автономных пожарных извещателей.

Особое внимание на селекторе было уделено недостаткам в работе смотровых комиссий. Было также отмечено, что в Гомельской области по причине неисправного газового оборудования сначала года произошло 32 пожара. Поэтому основной вопрос, который выносился на рассмотрение, касался профилактики гибели и травмирования людей в результате нарушения правил эксплуатации газо-баллонного оборудования, электросетей и электроустановок. С информацией об итогах своей работы за последние четыре месяца выступили заместитель гендиректора РПУП «Гомельоблгаз» Сергей Литвиненко,  главный инженер филиала «Энергонадзор» РУП «Гомельэнерго» Семён Новацкий, заместитель гендиректора ГО «ЖКХ Гомельской области» Олег Спиридонов.

Отмечалось, что на территории Ветковского района проводится определённая работа по предупреждению пожаров и гибели людей на них. За четыре последних месяца смотровыми комиссиями и субъектами профилактики обследовано 1986 домовладений и квартир граждан, отремонтировано 120 печей, установлено 204 автономных пожарных извещателей. Нарушений правил пользования газом в быту не выявлено.

 
 
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Оно проходило в режиме видеоконференции под патронажем Гомельского областного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь во главе...
 
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