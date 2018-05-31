В параде на День Независимости примут участие более 1 тысячи женщин

Более трех тысяч военнослужащих будут участвовать в параде 3 июля в День Независимости, в их числе – свыше тысячи женщин.

Репетиции парада проходят в Уручье, где расположена база Минской военной комендатуры.

По информации министерства обороны, в армии служат свыше четырех тысяч женщин, 600 из них – офицеры, порядка 2 тысяч – солдаты и сержанты. Девушки учатся и в Военной академии страны.

На параде женщины сменять берцы на элегантные туфельки.

В параде примут участие суворовцы, десантники, учащиеся кадетских классов и спецлицеев.

Фото tut.by