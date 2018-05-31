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В параде на День Независимости примут участие более 1 тысячи женщин
Более трех тысяч военнослужащих будут участвовать в параде 3 июля в День Независимости, в их числе – свыше тысячи женщин.
Репетиции парада проходят в Уручье, где расположена база Минской военной комендатуры.
По информации министерства обороны, в армии служат свыше четырех тысяч женщин, 600 из них – офицеры, порядка 2 тысяч – солдаты и сержанты. Девушки учатся и в Военной академии страны.
На параде женщины сменять берцы на элегантные туфельки.
В параде примут участие суворовцы, десантники, учащиеся кадетских классов и спецлицеев.
Фото tut.by
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Более трех тысяч военнослужащих будут участвовать в параде 3 июля в День Независимости, в их числе – свыше тысячи женщин. Репетиции парада проходят в Уручье, где...
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