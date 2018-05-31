ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске началась продажа кваса из автоцистерн

01.06.2018 10:05 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
В Минске началась продажа кваса из автоцистерн
Фото из открытых источников


В Минске с 1 июня начинается продажа кваса из автоцистерн, сообщили БЕЛТА в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

"Бочковой" квас летом планируется продавать на 24 площадках. Продукцию в столицу поставляют частные предприятия "Агротемп" из Смолевичей и "АРГ-групп" из Фаниполя.

В Минске началась продажа кваса из автоцистерн
Квас для нас. Почему бочки встречаются все реже?
Подробнее

"В летний период 2016 года в городе функционировали 68 таких площадок, в 2017-м - 40. Количество точек уменьшается, поскольку спрос на бочковой квас несколько снизился. Аналогичная бутилированная продукция в широком ассортименте представлена в торговой сети столицы", - отметили в управлении. По словам специалистов, объем продаж кваса существенно меняется в зависимости от погодных условий. Так, в межсезонье ежедневно минчане покупают не более 16 тыс. л, в обычный летний день - свыше 45 тыс. л, а в жару - около 65 тыс. л.

Отпускная цена на бочковой квас составляет около Br0,45 за литр без НДС. Розничная цена формируется с учетом конъюнктуры рынка. В предыдущие годы литровая емкость напитка обходилась в среднем в Br1,10-1,40.

Источник: БЕЛТА.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 15
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Бочковой" квас летом планируется продавать на 24 площадках. Продукцию в столицу поставляют частные предприятия "Агротемп" из Смолевичей и "АРГ-групп" из Фаниполя.
 
Новости дня
Новости разные
 
АНОНС: Дни энергии в Сморгони
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.06.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика