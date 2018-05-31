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Беларусь с 1 июня повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

01.06.2018 09:29 — Разное | Аргументы и факты  
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Беларусь с 1 июня повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
Фото из открытых источников

Беларусь с 1 июня повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Беларусь с 1 июня повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты Беларусь с 1 мая повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров от 28 мая 2018 года №400, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет повышена с $118,5 до $131,8 за 1 т. Пошлина на прямогонный бензин повысится с $65,1 до $72,4 за 1 т, на товарные бензины - с $35,5 до $39,5 за 1 т.

Пошлина на легкие, средние дистилляты составит $39,5 за 1 т (была $35,5). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 мая. Тогда они также были повышены.

Источник: БЕЛТА.

 
 
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В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 мая.
 
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