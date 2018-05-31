Заявление Зинедина Зидана об уходе из «Реала» на волне третьей кряду победы в Лиге чемпионов всколыхнуло футбольный мир и вызвало недоумение даже у многих домохозяек, никогда не вникавших в нюансы тактической расстановки, но восторгавшихся сверкающей лысиной элегантного француза. Что это было: эмоциональный порыв или тонкий расчет? В причинах и следствиях неординарного хода Зинедина Зидана специально для SPORT.TUT.BY разбирался Юрий Довнар — специалист по испанскому футболу в газете «Прессбол» и руководитель интернет-проекта этого издания.



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Почему он ушел?

Потому что мы говорим о человеке, тонко чувствующем момент. Зидан осознал, что лучше уже не будет, что его методика работает только на коротком отрезке времени, а другими способами воздействия на футболистов он попросту не владеет.

Искусство уйти вовремя — величайшее из искусств. Француз владеет им в совершенстве, о чем, в том числе, говорит его игровая карьера. При Зидане мадридцы выиграли девять трофеев. Ровно столько же, сколько шестеро его предшественников вместе взятых. Больше призов лишь в коллекции Мигеля Муньоса, но он был тренером королевского клуба на протяжении пятнадцати лет, а Зидан работал с командой лишь два года и пять месяцев. Такой путь повторить едва ли возможно, и ЗиЗу понимал, что дальше будет хуже. Уйти на пике — такое позволяют себе только великие.

И, конечно, несмотря на победу в Лиге чемпионов, не стоит забывать, что в первенстве Испании «Реал» финишировал лишь на третьем месте, а 76 очков — это худший показатель за последние десять лет. Причем впереди не только идейно чуждая «Барселона», но и столичный «Атлетико», то есть сегодняшний «Реал» — даже не первая команда Мадрида.

А вообще: Зидан — тренер?

В привычном понимании слова — нет. Он и сам прекрасно это понимает, обращая внимание при случае. Так, перед финалом Лиги чемпионов француз пояснил, что не сильно разбирается в тактике, поэтому сюрпризов не обещает. Их и не было. «Реал» выставил ровно тот же стартовый состав, который был в финале годичной давности. И поменял всего двух игроков в сравнении с решающим поединком позапрошлого года. Как известно, все три финала главного еврокубка оказались победными, и француз вошел в историю как единственный рулевой, которому удалась такая серия.

Зидан был лучшим тренером конкретно для «Реала». Для команды, которую он получил практически в готовом виде и которую понимал ментально. Француз не просил кадрового усиления, наоборот, он расстался с теми, кто дестабилизировал обстановку. Он сократил обойму до такого состояния, чтобы игрового времени хватило всем, и никто не жаловался на его отсутствие за спиной партнеров. В свое время Зидан сам играл в столь же звездном «Реале», а потом понимал, как это работает. На тех ж предигровых установках он давал минимум информации, что тоже ценилось игроками.

Причем тут Криштиану Роналду?

Лучший футболист мира в «Реале» уже восемь лет. И все эти годы он ставил себя выше любого тренера. Никто из наставников не сопротивлялся, потому что такой эгоцентризм позволял португальцу быть тем, кем он есть. Зидан первый, с кем Роналду оказался на равных. Во многом благодаря этому нападающий вылез из функциональной ямы, в которую угодил осенью, и в 2018-м продолжил молотить голы.



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Зидан настаивал на продлении контракта с Роналду, хотя далеко не все в клубе считали, что надо идти на поводу у футболиста. По окончании же финала Лиги чемпионов португалец обмолвился, что еще не определился с будущим. В схожем ключе высказался лучший игрок решающего поединка Гарет Бейл, забивший два мяча. При этом на повестке дня остается идея приглашения Неймара — самого дорогого футболиста планеты. Зидан и Роналду против, но «Реалу» нужны медийные игроки.

Что будет с «Реалом»?

Все будет хорошо. Но послезавтра. «Реал» мог позволить себе приобретение практически любого футболиста, однако Зидан и здесь оказался не похож на предшественников. Два трансферных лета подряд мадридцы имели положительный баланс, то есть продавали больше, чем приобретали. Для современного футбола — невероятная математика.

Однако дальше так не получится. Сегодня «Реалу» нужна если не кадровая революция, то свежая кровь — определенно. А перестройка — это опять не про Зидана. Сейчас мадридцам нужна его противоположность. Если такой тренер найдется в резерве «Реала», будет вообще прекрасно.



Зинедин Зидан и его знаменитые порванные штаны . Фото: Reuters

Где теперь будет работать Зидан?

Очевидно, он ушел в никуда, без четкого плана. Зидан наверняка знает лишь то, чего он не станет делать. Вряд ли в ближайшее время француз возглавит какой-либо клуб: будь то «Челси» или «Марсель». Он точно не поедет в Китай или на Ближний Восток, где могут предложить любую сумму в твердой валюте.

Судя по всему, вариантов всего два. Первый: Зидан отойдет от тренерской деятельности в пользу какой-либо представительской или административной должности. Второй: возглавит сборную Франции. В этом случае надо бы взглянуть на выступления «трехцветных» на чемпионате мира в России. Впрочем, при любом раскладе Зидан подойдет. Кажется, его тренерский типаж — это вообще про сборные, а не про клубы.