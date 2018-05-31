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4 июня будет производиться очистка ручья Безымянного в Бешенковичах

01.06.2018 — Разное | Зара (Бешенковичи)  
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В связи с объявлением 2018 года Годом малой родины Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды инициирована экологическая кампания "Обустроим малую родину", которая стартовала в Минске и пройдёт с апреля по октябрь.

   По словам начальника Бешенковичской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды С. А. Карася, цель кампании — внести вклад в благоустройство регионов. Акция проводится во всех уголках Беларуси, и каждый может принять в ней участие.
   К слову, у глобальной экологической кампании появился и свой логотип — человечек с граблями на фоне карты Республики Беларусь, что символизирует единство белорусского народа в вопросах поддержания порядка на земле своих предков  — в районе, жилом дворе, ближайшем парке или сквере, у  водоёма или реки, тем самым все вместе мы сохраним красоту и благоустроенность своего уголка, своей малой родины.
   — В Бешенковичском районе по инициативе Бешенковичской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды экологическая кампания "Обустроим малую родину" стартует 4 июня, накануне Всемирного дня охраны окружающей среды, — рассказал Сергей Александрович. — В этот день будет производиться очистка прибрежной полосы ручья Безымянного в г. п. Бешенковичи от истока до пересечения с ул. Витебское шоссе.
   Призываем жителей г. п. Бешенковичи принять участие в акции. Начало — в 10 часов 30 минут. Сбор участников на автомобильной стоянке возле НПП "Белкотломаш" ООО.
 

 
Теги: Минск
 
 
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В связи с объявлением 2018 года Годом малой родины Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды инициирована экологическая кампания...
 
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