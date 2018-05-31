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4 июня будет производиться очистка ручья Безымянного в Бешенковичах
01.06.2018 — Разное | Зара (Бешенковичи)
В связи с объявлением 2018 года Годом малой родины Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды инициирована экологическая кампания "Обустроим малую родину", которая стартовала в Минске и пройдёт с апреля по октябрь.
По словам начальника Бешенковичской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды С. А. Карася, цель кампании — внести вклад в благоустройство регионов. Акция проводится во всех уголках Беларуси, и каждый может принять в ней участие.
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В связи с объявлением 2018 года Годом малой родины Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды инициирована экологическая кампания...
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