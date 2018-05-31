Сколько детей в Беларуси?

Количество детей в Беларуси за восемь лет выросло на 6,1%. Это следует из статистического обзора Белстата.

На 1 января в Беларуси проживало 1 865 тысяч детей до 18 лет. По сравнению с началом 2010 года их численность увеличилась на 107 тысяч. На долю детей до 6-летнего возраста приходится 43,4% от общей численности детей (809 тыс.), до возраста 14 лет — 42,2% (или 786 тыс.). 15-17-летних в республике насчитывается 270 тыс. (14,4%). В прошлом году в Беларуси родилось 103 тысяч детей и, в соответствии с ежегодной тенденцией, — мальчиков больше, чем девочек (53 тысяч к 50 тысячам). В прошлом году было 1099 случаев рождения двойни, тройни родились у 16 семей. Тенденция к рождению второго и последующих детей, которая наметилась в последние годы, продолжается.



