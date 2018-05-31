Выпускники 11 классов 1 июня сдают первый экзамен

Администрация школы сама делала выбор предмета для первого экзамена: русский, белорусский (изложения) или математика (контрольная работа).

Задания для базового и повышенного уровня экзаменов сначала объявляют по радио и телевидению, а затем публикуются на сайте Министерства образования.

11-классникам предстоит сдать 4 выпускных экзамена: по русскому и белорусскому языку, математике, иностранному языку (устно) и истории Беларуси (устно).

По математике на обоих уровнях предлагались задания с логарифмами, квадратными уравнениями, функциями, неравенствами, геометрические задачи и дроби. Для выполнения контрольной работы отводится 5 часов, на изложение – 4 часа, для устных экзаменов – 30 минут.

9-классники будут сдавать выпускные экзамены 2,5 и 7 июня. Это три обязательных испытания6 диктанты по русскому и белорусскому языкам и контрольная по математике.