﻿ Выпускники 11 классов 1 июня сдают первый экзамен. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Выпускники 11 классов 1 июня сдают первый экзамен

01.06.2018 10:45 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Администрация школы сама делала выбор предмета для первого экзамена: русский, белорусский (изложения) или математика (контрольная работа).

Задания для базового и повышенного уровня экзаменов сначала объявляют по радио и телевидению, а затем публикуются на сайте Министерства образования.

11-классникам предстоит сдать 4 выпускных экзамена: по русскому и белорусскому языку, математике, иностранному языку (устно) и истории Беларуси (устно).

По математике на обоих уровнях предлагались задания с логарифмами, квадратными уравнениями, функциями, неравенствами, геометрические задачи и дроби. Для выполнения контрольной работы отводится 5 часов, на изложение – 4 часа, для устных экзаменов – 30 минут.

9-классники будут сдавать выпускные экзамены 2,5 и 7 июня. Это три обязательных испытания6 диктанты по русскому и белорусскому языкам и контрольная по математике.

 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Администрация школы сама делала выбор предмета для первого экзамена: русский, белорусский (изложения) или математика (контрольная работа).
 
Новости дня
Новости разные
 
Первая даже среди мужчин. История «девочки с хвостиками» Елены Водорезовой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.06.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика