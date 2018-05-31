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В Жлобинском районе пройдет областной этап спортивно-патриотической игры "Зарница"
01.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
В Жлобинском районе с 4 по 12 июня на территории детского реабилитационно-оздоровительного центра "Пралеска" пройдёт областной этап спортивно-патриотической игры "Зарница".
Для участия в игре съедутся около 250 школьников со всей Гомельской области. На протяжении девяти дней ребята будут состязаться в военно-прикладных, туристских, спортивных, интеллектуальных и других соревнованиях.
Это событие будет подробно освещаться в газете "Новы дзень" и на сайте ndsmi.by
Фото из архива газеты "Новы дзень".
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В Жлобинском районе с 4 по 12 июня на территории детского реабилитационно-оздоровительного центра "Пралеска" пройдёт областной...
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