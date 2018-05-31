В Жлобинском районе с 4 по 12 июня на территории детского реабилитационно-оздоровительного центра "Пралеска" пройдёт областной этап спортивно-патриотической игры "Зарница".

Для участия в игре съедутся около 250 школьников со всей Гомельской области. На протяжении девяти дней ребята будут состязаться в военно-прикладных, туристских, спортивных, интеллектуальных и других соревнованиях.

Это событие будет подробно освещаться в газете "Новы дзень" и на сайте ndsmi.by

Фото из архива газеты "Новы дзень".

Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!"

Читайте ndsmi.by в " Одноклассниках "

Читайте ndsmi.by в " Контакте "

Читайте ndsmi.by в " Фейсбуке "