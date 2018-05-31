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В Мексике объявлен режим ЧП из-за аномальной жары
01.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
В Мексике введен режим чрезвычайного положения из-за аномальной жары, сообщают информагентства.
Режим ЧП действует в 573 муниципалитетах 22 штатов страны. В некоторых регионах температура достигает 50 градусов Цельсия.
Власти рекомендуют населению избегать длительного нахождения под солнцем и пить много воды. Данных о пострадавших из-за жары пока не поступало.
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В Мексике введен режим чрезвычайного положения из-за аномальной жары, сообщают информагентства. Режим ЧП действует в 573 муниципалитетах 22 штатов...
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