На сцене ГЦК состоялся отчётный концерт хореографического отделения детской школы искусств № 2

На сцене городского центра культуры состоялся отчётный концерт хореографического отделения детской школы искусств № 2 под названием «Счастливое детство». Это был своеобразный показ коллективного творчества за прошедший учебный год, а также последнее выступление выпускников отделения…

Танец – прекрасный и сложный вид искусства. За красивой картинкой хореографического номера скрыт огромнейший труд учителей. Помощники в работе хореографического отделения – это наши концертмейстеры И. Ленартович, А. Дегтяренко, Н. Белая – настоящие профессионалы своего дела. Они тесно сотрудничают с родителями, которые, в свою очередь, оказывают неоценимую помощь педагогам – сопровождают детей в поездках, поддерживают на концертах и на конкурсах.

В двухчасовой программе были представлены 29 композиций – это народные и современные танцы. Зрители по достоинству оценили мастерство и технику исполнения всех танцевальных номеров, одаривая бурными аплодисментами каждое выступление юных артистов, что говорит о высоком профессионализме наших преподавателей М. Ерёмченко, Н. Байшевой, Е. Корвель, О. Симаковой. Отчётный концерт получился очень интересным, ярким и насыщенным!

Марина ОКИШЕВА,

директор ДШИ № 2.

Фото из архива школы.

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