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Первые подробности о Samsung Galaxy S10: тройная камера и сканер отпечатков в экране
Компания Samsung работает над новым поколением флагманских смартфонов — юбилейным Galaxy S10. Скорее всего, презентация новинки пройдет в начале следующего года на выставке CES 2019, но в Сети уже начали появляться первые подробности о смартфоне.
Скорее всего, Galaxy S10
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