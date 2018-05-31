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Первые подробности о Samsung Galaxy S10: тройная камера и сканер отпечатков в экране

01.06.2018 10:37 — Разное | Tut.by  
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Компания Samsung работает над новым поколением флагманских смартфонов — юбилейным Galaxy S10. Скорее всего, презентация новинки пройдет в начале следующего года на выставке CES 2019, но в Сети уже начали появляться первые подробности о смартфоне.


Источник: The Abuja Times

Скорее всего, Galaxy S10 оснастят тройной основной камерой. Аналитик KB Securities заявляет, что это не только позволит производителю улучшить качество создаваемых смартфоном фотографий, но и даст возможность записывать контент в 3D-формате. Последнее нужно для технологий дополненной реальности (AR).

Еще один слух касается встроенного в экран сканера отпечатков пальцев. Сообщается, что дисплей будет производиться предприятием Samsung Display, а ультразвуковой сканер отпечатков для него — Qualcomm. Ранее сообщалось, что Samsung сама займется разработкой и выпуском экранного дактилоскопического сенсора.

Смотрите, сколько у нас стоят нынешние флагманы Samsung:

 
 
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Скорее всего, презентация новинки пройдет в самом начале следующего года.
 
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