Первая даже среди мужчин. История «девочки с хвостиками» Елены Водорезовой

Кто потерял ребенка?

У кипящих вокруг возрастного барьера дискуссий, которыми живет сегодня фигурное катание, есть прошлое. А у прошлого, вы не поверите, есть «мама».

В 1976 году в состав олимпийской сборной СССР была включена юная фигуристка Лена Водорезова. Ну правда — совсем еще девчушка, просто ребенок: 4 февраля, в день, когда прошла церемония открытия Игр в австрийском Инсбруке, ей было 12 лет, 8 месяцев и 14 дней. Ни до, ни после этого уникального случая в олимпийские заявки советских/российских олимпийских команд столь юные создания не попадали.





Международные соревнования по фигурному катанию на приз газеты «Нувель де Моску». Победительница в одиночном катании — фигуристка Елена Водорезова и тренер Станислав Жук, 1975 г. Фото: РИА Новости / Юрий Сомов

Так что история Алины Загитовой, ставшая сегодня необъявленным поводом к возможному пересмотру возрастного ценза в фигурном катании, совсем не эксклюзивна. Этой истории 40 с хвостиком лет...

Вот именно — с хвостиком. Точнее, с хвостиками, ведь это не фигура речи, а вполне конкретный образ. Когда вундеркинд Лена только-только начинала свое восхождение к славе, ее многомиллионная аудитория не то что без интернета жила, а даже и к телевизору имела ограниченный доступ. Ну не у всех советских людей были дома телеки в начале 70-х голов прошлого века, что уж тут скрывать.

Тем удивительнее «уровень узнаваемости», которым могла похвастаться, если бы пришло ей в голову такое желание, вундеркинд Лена. В 12 лет ее прическа (эти самые «хвостики») стала самым настоящим брендом, хотя и слова такого она тогда не знала. Если на 1/6 части суши звучало аллегорическое «девочка с хвостиками», всем и каждому было понятно: речь о Лене Водорезовой, которой нет равных в СССР и которая вот-вот покорит все самые крутые пьедесталы мирового фигурного катания.





Елена Водорезова во время турнира сильнейших фигуристов страны, декабрь 1975 года. Фото: РИА Новости / Ян Тихонов

Фигуристка Елена Водорезова. Досье

Родилась 21 мая 1963 года в Москве. Мастер спорта СССР международного класса. Заслуженный тренер России.

Фигурным катанием начала заниматься с 4 лет. Первый тренер — Галина Василькевич. С 1969 года обучалась в специализированной школе ЦСКА. В 1974 году перешла в группу к заслуженному тренеру СССР Станиславу Жуку.

В 1975 году, в возрасте 12 лет, выиграла юношеский чемпионат страны и международный турнир на призы газеты «Les Nouvelles de Moscou» среди взрослых. В 1976 году принимала участие в чемпионате Европы и Олимпийских играх. В том же году выиграла чемпионат СССР среди взрослых. Позже повторила это достижение еще 4 раза (1977, 1980, 1982, 1983).

Первая фигуристка в истории советского женского одиночного катания, выигравшая медали чемпионатов мира (1983, бронза) и Европы (1978 и 1982 — бронза, 1983 — серебро).

Обладательница пяти неофициальных рекордов. Первая женщина в истории фигурного катания, исполнившая:

— тройной прыжок в короткой программе (1976);

— тройной прыжок в каскаде (тройной тулуп — двойной тулуп и двойной флип — тройной тулуп, 1976);

— тройной прыжок, который следовал вторым в каскаде (двойной флип — тройной тулуп, 1976);

— три тройных прыжка в произвольной программе (два тулупа и сальхов, 1976);

— тройной риттбергер на чемпионате мира (1978).

После окончания карьеры (1984) получила диплом Московского института физкультуры и спорта и занялась тренерской деятельностью. В данный момент — старший тренер-начальник команды ЦСКА по фигурному катанию. Среди ее учеников — олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова, Максим Ковтун, Мария Сотскова и многие другие известные спортсмены.

Кавалер Ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени и Ордена Дружбы.

Замужем за Сергеем Буяновым. Есть сын Иван (1987).

Все, что хочешь, кроме золота

Как только бурно прогрессирующая Лена сделал себе шикарный новогодний подарок, выиграв популярнейший в то время турнир на призы газеты «Московские новости»-1976, федерация фигурного катания СССР приняла очень смелое решение. Хотя, в общем, и выбора особого у федерации не оставалось — настолько уверенно 12-летняя Водорезова обошла на «Новостях» всех взрослых, включая американку Уэнди Бердж, которая заняла 4-е место на чемпионате мира 1975 года.

Короче говоря, именно Водорезовой было доверено право представляют Советский Союз на чемпионате Европы-1976. На пьедестал Лена тогда не взошла, но поразила судей невиданным каскадом: двойной флип плюс тройной тулуп. Этот номер она исполнила первой в мире не только среди женщин, но и среди мужчин. Чуть позже Лена добавила к своей программе еще один тройной, и это был совсем уже космос. Достаточно сказать, что на Олимпийских играх 1976 года в Инсбруке судьи поставили девочке с хвостиками 5,9 за технику — редчайший по тем временам случай...

На чемпионате мира 1977 в Токио Водорезова исполнила три тройных в произвольной программе и выиграла это вид соревнований. А в 1978-м первой среди советских фигуристок завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы, став настоящей звездой. Звездой мирового масштаба. Фактически символом огромной страны.

Но история была бы неправдоподобно красивой, если бы спортивный путь Лены был усыпан только розами. К сожалению, период взросления оказался сопряжен с целой чередой чисто физиологических проблем. Чем старше девушка становилась, тем труднее давалась ей прыжковая программа. Так, самые сладкие, самые урожайные спортивные годы — с 16 до 18 — Лена была вынуждена посвятить лечению болезни, которая, увы, не лечится, а только лишь купируется, — ревматоидного полиартрита. Но все-таки вернулась в большой спорт: 1982-м снова стала третьей на чемпионате Европы, в 1983-м — второй в Европе и третьей в мире...

Эти успехи давались Елене с большим трудом — через боль, через слезы, через постоянное «не могу». Олимпийские игры 1984 года — ее последний «выход в свет»: таким было совместное решение спортсменки и федерации. Выступление Водорезовой на тех Играх осталось в истории в связи с громким судейским скандалом: четверо судей поставили Елену на первое место в «школе», еще четверо — на второе, а один, бельгиец по паспорту, слепец по зрению, подлец по сути, — на 12-е.

После Игр этот арбитр получил длительную дисквалификацию, однако Лене-то что проку? Ее этот эпизод буквально раздавил: в короткой программе она стала восьмой, а в произвольной и вовсе 11-й...

После Сараево-1984 Водорезова на большой лед уже не выходила. Зато нашла себя в тренерской профессии, которой верна до сих пор.

Аделина Сотникова: воплощение следует

В 2004 году в группу Елены Германовны Водорезовой, которая к тому времени давно уже была Буяновой, попала очень способная девочка по имени Аделина. А по фамилии, конечно же, Сотникова. Лет ей по меркам современного фигурного катания было уже немало, целых 8, но и умела она для своего возраста все, что положено уметь. А главное — обладала такими редкими качествами, как упорство и целеустремленность.

К 12 годам Аделина точь-в-точь повторила достижение своего тренера: выиграла чемпионат страны среди взрослых. Но, в отличие от Елены Германовны, путь на «большие» турниры Аделине был еще на целых три года заказан: принятый в 1996 году возрастной ценз допускает до взрослых соревнований только с 15 лет, и никак не раньше...

Но терпение воздалось сторицей. В 2014 году Аделина, ставшая к тому времени не только 4-кратной чемпионкой России, но и серебряным и бронзовым призером чемпионата Европы, выиграла золото среди одиночниц на Олимпийских играх в Сочи. Воплотила, стало быть, в жизнь самые сокровенные мечты и чаяния своего тренера. Сделала то, чего не успела сделать Водорезова.

А еще через три года, ознаменованных чередой травм и неудач, ушла от нее к другому яркому персонажу этой специфической сцены — великому и ужасному Евгению Плющенко.

Этери Тутберидзе и народная молва

Кстати говоря, информационное агентство по имени «молва народная» связывает Водорезову и с другой суперзвездой мирового фигурного катания — лучшим тренером современности (хотя Водорезова, скорее всего, с этим не согласится) Этери Тутберидзе. Тут вообще детективная история.

Оказывается, утверждает эта самая молва, которой хотите — верьте, хотите — нет, в один прекрасный день никому особо не известный тренер Тутберидзе познакомилась в Москве с бывшим конькобежцем Сергеем Буяновым, который давно завязал с большим спортом и строил кинематографическую карьеру.

Знакомство оказалось очень приятным, продолжает гнуть свою линию молва. Чашечкой кофе и красивыми комплиментами дело не ограничилось. Улетев в Штаты, где она тогда практиковала, Этери поняла, что влюбилась. Пришлось раз за разом возвращаться в Россию — на денек, на три, на недельку, как получится.

Пусть тот, кто не влюблялся, бросит в Этери камень, но при этом знает: Сергей Буянов — муж Елены Водорезовой, с которым ее связывали долгие годы счастливой совместной жизни и общий ребенок. Узнав об измене мужа, утверждает молва, Елена поступила мудро. Вместо традиционных для семейных драм скандалов и истерик она одарила мужа правом свободного выбора.

Буянов в итоге вернулся в семью, а Тутберидзе — в Америку, где в скором времени родила девочку Диану. Сейчас ей 15 лет.